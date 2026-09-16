LBB Oro: el puntero Estrella y Bahiense del Norte, uno de los escoltas, se encuentran en el barrio San Martín

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

El puntero Estrella tendrá la difícil misión de mantenerse solo en lo alto de la tabla, cuando reciba a Bahiense del Norte, uno de los escoltas, desde las 21, en el Luis Álvarez, arbitraje de Emanuel Sánchez, Sebastián Giannino y Sam Inglera.

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Este partido -que va por streaming- es el adelantado de la quinta fecha de la Liga Bahiense de Básquetbol Oro, "Rubén Fillottrani".

Tanto Walter Romerniszyn, DT local, como Alejandro Navallo, el técnico visitante, cuentan con todos sus jugadores a disposición.

El único antecedente entre ambos equipos fue en la primera parte, cuando se impuso el equipo del barrio San Martín, en el Manu Ginóbili, 83 a 67.

El presente de los dos tiene algunas similitudes marcadas. Por caso, arrastran el mismo récord en esta parte: 3-1

Otra coincidencia es que vencieron a los mismos rivales.

Estrella perdió el primero frente a Pacífico (79-72) y se impuso en los tres restantes ante Barrio Hospital (89-82), Independiente (93-71) y Olimpo (83-79).

Bahiense, contrariamente, ganó los tres primeros, frente a Barrio Hospital (73-62), Independiente (72-65) y Olimpo (76-73, 63-63), y viene de ceder contra a L.N. Alem, 82-76 (75-75).

En sus tres victorias, Estrella promedió 88,33 puntos y recibió a razón de 77,33

Bahiense, por su parte, anotó en este tramo, 73, 72, 76 y 76 (los dos útimos en suplementario), recibiendo 62, 65, 73 y 82.

En consecuencia, habrá que ver quién de los dos esta noche es consecuente con sus antecedentes.

El resto

Mañana completarán Napostá-Pacifico, Villa Mitre-L.N. Alem, Pueyrredón-Barrio Hospital, Liniers-Independiente y Estudiantes-Olimpo.

Posiciones

Para este segundo tramo, los equipos arrastraron el 50% de los puntos de la fase regular del primero:

Po. Equipo Puntos

​​​​​1°) Estrella (12PG-3PP) 17 puntos

2º) Napostá (11-4), 16

2º) Bahiense (10-5), 16

4º) Pueyrredón (9-6), 15,5

5º) Pacífico (8-7), 15

5º) Liniers (8-7), 15

7º) Villa Mitre (8-7), 14,5

7º) Estudiantes (8-7), 14,5

9º) L.N. Alem (6-9), 13,5

10º) Independiente (3-12), 11,5

10º) Olimpo (4-11), 11,5

12º) Barrio Hospital (3-12), 11