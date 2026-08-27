¡Se queda! Franco Colpinto renovó con Alpine para 2027

Franco Colapinto fue confirmado para continuar como piloto de Alpine el año próximo en la Fórmula 1. La escudería de Enstone realizó el anuncio oficial con un particular video.

El piloto de 23 años se ganó su renovación para 2027 en base a los resultados obtenidos en la presente campaña, en la que se estableció como un aspirante regular a la zona de puntos al volante del A526 de Alpine.

Volveremos a verlo en acción el próximo domingo 6 de septiembre, cuando se corra el Gran Premio de Italia en el Autódromo Internacional de Monza, a las 10 (hora de nuestro país).

Colapinto sumó su primer punto de la temporada en la segunda fecha del año, el Gran Premio de China, pero su verdadero salto de rendimiento llegó a partir de la cuarta cita, en Miami, cuando recibió un nuevo chasis de parte de Alpine.

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"Muy feliz de contarles que voy a seguir corriendo con Alpine en 2027!!! Gracias a todos los que bancan desde el primer día y a los que siempre están!!!!

Esto recién empieza.. todavía queda Argentina para ratooooo 2027, vamos con todo", escribió el pilarense en su cuenta en Instagram.

Desde entonces, finalizó séptimo en la competencia de Florida, su mejor resultado hasta ese momento en la Fórmula 1, el cual mejoró en la siguiente cita, en Canadá, cuando terminó sexto. En ambas ocasiones fue el mejor del resto, por detrás de los equipos top de la parrilla.

Luego fue décimo en el Gran Premio de Barcelona, noveno en Gran Bretaña y décimo en Bélgica, antes de comenzar a tener mayores dificultades para puntuar cuando Alpine perdió rendimiento frente a sus rivales directos de la zona media.

Alpine realizó una actualización integral de su monoplaza en la última carrera, en Zandvoort, pero de momento solo la incorporó al coche de Pierre Gasly, mientras que Colapinto contará con las mejoras a partir de la próxima ronda, el Gran Premio de Italia.

Bromas y video

La confirmación de la continuidad de Colapinto en Alpine para 2027, donde seguirá siendo compañero de Gasly, llega mucho más temprano en el año que el anuncio de su continuidad para 2026, que se produjo en noviembre pasado durante el Gran Premio de Brasil.

La escudería francesa lo hizo a través de un video que subió a sus redes sociales:

Colapinto ocupa actualmente la 12ª posición en el campeonato de pilotos de 2026, con un total de 19 puntos, a cuatro de Arvid Lindblad, quien lo precede en la clasificación. Alpine, en tanto, mantiene una cerrada batalla con Racing Bulls por el quinto lugar del campeonato de constructores, donde el equipo de Faenza se encuentra actualmente por delante por tres unidades, 66 a 63.

Un poco de historia

Colapinto debutó en la Fórmula 1 hace dos años, cuando Williams lo ascendió a piloto titular en el Gran Premio de Italia, y sumó puntos en su segunda participación al terminar octavo en Azerbaiyán y más tarde otra vez en Estados Unidos.

Sin lugar en la escudería de Grove, que para entonces ya había definido su alineación titular, el argentino pasó a Alpine como piloto de reserva antes de volver a competir a partir de la séptima cita de la pasada temporada, en el Gran Premio de Emilia-Romaña. (Motorsport Latam).