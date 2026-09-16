El detalle entre los convocados de la Selección y el video del "Último Tango" de Lionel Messi

Se confirmó ayer los tres amistosos que afrontará la Selección Argentina y también la lista de convocados.

Entre los elegidos sorprendió la citación de Lionel Messi, quien había anunciado su retiro del combinado nacional.

No obstante, desde la Asociación del Fútbol Argentino informaron que la presencia del rosarino será sólo para el último encuentro del 6 de octubre, en el Monumental y ante Benín.

Lo mismo sucederá con Rodrigo De Paul y Giovanni Lo Celso, según explicaron en un comunicado.

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En el mismo también se anunció que los jugadores citados del medio local se conocerán este viernes.

Argentina disputará tres encuentros en el país, luego de lo que fue el subcampeonato mundial en Estados Unidos.

Los dirigidos por Lionel Scaloni enfrentarán a Bolivia (el 30 de septiembre en el Mario Alberto Kempes de Córdoba), Burkina Faso (el 3 de octubre en River) y Benín (el 6 de octubre, también en el Monumental).

*El Último Tango

Con un video especial, la AFA presentó "El Último Tango" de Lionel Messi.