¡Viene Messi! La Selección Argentina confirmó tres amistoso en el país y el capitán está convocado

La Selección Argentina volverá a presentarse en el país con una serie de tres amistosos internacionales que se desarrollarán entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre, en el marco de una nueva fecha FIFA.

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni comenzará la seguidilla en el interior del país. El miércoles 30 de este mes enfrentará a Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, en el primero de los tres compromisos.

Luego, el combinado nacional tendrá dos presentaciones consecutivas en Buenos Aires. El sábado 3 de octubre se medirá con Burkina Faso en el estadio de River, mientras que cerrará la triple fecha el martes 6 ante Benín, también en el Monumental.

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Minutos después de esta confirmación, se dio a conocer la lista de convocados en la que se encuentra, sopresivamente, Lionel Messi, quien días atrás había anunciado su retiro de la Selección.

También está, entre otros, el bahiense Lautaro Martínez.

*La despedida

Así anunció Claudio Tapia la presencia de Lionel Messi al encuentro del 6 de octubre, cuando Argentina se mida ante Benín.

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino también hizo extensivo la invitación a todos los campeones del mundo en Qatar y sus familias.

¿Qué pasará con las sanciones?

Debido a las sanciones impuestas por la FIFA tras los incidentes en el Mundial 2026, varios integrantes de la Selección no podrán jugar en los próximos partidos del equipo: Leandro Paredes no podrá estar presente durante 10 partidos (además de recibir una multa de 90.000 USD por la gresca en la final ante España), Nahuel Molina se perderá 7 encuentros (multa de 90.000 USD), el ayudante de campo Roberto Ayala estará suspendido por 3 fechas (multa de 30.000 USD) y Thiago Almada quedará fuera por 1 partido (multa de 30.000 USD).

Aunque la FIFA aprobó que los futbolistas puedan cumplir sus sanciones durante los partidos amistosos de Clase A, Paredes, Molina y Ayala podrá limpiar la suspensión en los próximos duelos ante Bolivia, Burkina Faso y Benín, ya que al no ser considerados partidos de esa categoría, no contarán para purgar las fechas.

El único que si podrá sumar minutos ante los encuentros con los países africanos será Almada, ya que solo se perderá el primer partido frente a Bolivia.

Por su parte, la AFA —que fue multada con 321.000 USD por conducta incorrecta, cánticos discriminatorios y la bandera de Malvinas, y sufrirá un 50 por ciento de reducción de aforo de local— ya solicitó los fundamentos del fallo para apelar las penas.

Agencia NA