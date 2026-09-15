Bahiense, bicampeón de la Licebo y con certezas de cara a otra participación en la Liga Nacional

Bahiense del Norte disfrutó el domingo de una nueva consagración en el vóley femenino, al ser bicampeón de la Liga del Centro Bonaerense (Licebo), certamen que reúne a los mejores equipo se la Provincia.

El tricolor se quedó con el título tras vencer a Cedetalvo, que equipo que había sido el número de la fase regular, por 3 sets a 0: 25-13, 21-11 y 25-15.

"Jugamos a un nivel muy alto, no digo que no lo esperábamos porque sí nos preparamos para eso... Nosotros fuimos segundos en la tabla general y nos iba a tocar la semifinal más dura. Nos fuimos del último Weekend perdiendo contra Cedetalvo. Perdimos feo. En esos 20 días nos quedaba preparar los cruces y trabajamos la parte anímica y, también, la física y deportiva", reconoció el entrenador del equipo, Matías Pasquarella, en El Diario Deportivo.

"La verdad que las chicas volaban, me gustó mucho lo que hicieron. Fue un premio a entrenar tanto", agregó el DT en el programa que va de lunes a viernes -de 15 a 16- por La Nueva Play y puede verse en vivo en www.lanueva.com

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Además, el entrenador del representante local comparó esta obtención con la del año pasado.

"El año pasado fue duro, porque tuvimos que dar un 2-0 contra Once Unidos. Este año Cedetalvo había armado un combinado de las mejores jugadoras de Mar del Plata, armó un equipo muy fuerte, con experiencia. Sabíamos que iba a ser duro, creo que en un momento el equipo empezó a jugar como lo que era: el vigente campeón. Hacía mucho tiempo que no veía jugar al equipo de esa forma. Nunca aflojó. Mirábamos y se hizo todo lo que se había planteado. Estuvo muy bueno. Mucha gente nos felicitó por lo que habíamos hecho. El mérito es todo de las jugadoras. Cuando perdieron en la fase regular, ellas mismas fueron la que quisieron dar vuelta eso. Por eso digo que es 100% mérito de ellas, fue cambiar esa imagen", resumió.

Además del título grupo, Bahiense también cosechó cinco premios individuales al finalizar la competencia: Lucia López Fresco (mejor jugadora), Tatiana Delgado (mejor receptora), Victoria Vargas (mejor atacante), Selene Kees (mejor armadora) y Brunella Mamonde (mejor bloqueadora).

"Me encanta que hayan recibido esos premios, el mensaje fue ese: era el premio a todo lo que entrenaron esos 20 días. La verdad que fueron muy duros, ellas lo deben reconocer, porque yo no soy muy fácil. Eso fue un premio al esfuerzo que hicieron", dijo Pasquarella.

Esta Licebo, además, significó un nuevo título para este equipo que venía de disputar su primera Liga Nacional y haciendo un gran papel que le permitió mantener la categoría con el noveno lugar en la fase regular y, también, ganar el triangular por la Permanencia.

Esta experiencia y el crecimiento que le dio la misma se vio reflejada en el torneo provincial.

"Creo que lo notamos en los entrenamientos previos, vimos el nivel que estaban teniendo. Dentro de nosotros pensábamos que estaban apareciendo, que estas pibas eran las que estaban en la Liga. Eso después se vio reflejado en la cancha, sobre todo desde la experiencia. El rival nos pasaba la pelota y nosotros no errábamos. Creo que erramos 4 pelotas en todo el partido, nada", remarcó Matías.

Ver el desarrollo de estas jugadoras les hace replantear el armado del plantel para la próxima participación en la elite nacional, sobre todo a la hora de contratar o no refuerzos.

"Fue una charla que tuvimos después de la final. No sólo por el nivel que mostraron si no por ver hasta cuanto más pueden llegar. Es empezar a analizar y pensar seriamente donde estamos trayendo para potenciar y donde para estirar la plantilla. Nosotros sabíamos que este año se iban a traer menos refuerzos porque el nivel mostrado por las chicas había sido bueno. Después, obviamente, la rutina del año hace de que entres en una meseta en tu nivel de juego. Tuvimos el llamado de atención que fue haber perdido para que vuelvan a mostrar el nivel que tenían. Eso te hace ver que hay jugadoras que están para poder estar en ese nival de arriba y sabiendo que ya tienen esa experiencia previa. Ya no son debutantes, ya saben lo que es jugar de visitante, de local con cancha llena. Ese paso ya lo tienen hecho y podrían potenciarse más todavía", se ilusionó.

En ese sentido, Matías y todo Bahiense ya comienza a trabajar en los detalles finales para la segunda participación en la Liga Nacional, que iniciaría a mediados de enero.

"Ya estamos diagramando el equipo, evaluando las jugadoras que tenemos. Después será sentarse hablar con ellas, porque los objetivos nuestros tienen que estar alineados con los de ellas", señaló.

"Estamos muy contentos con las chicas y con las que vienen abajo también. Esas son las que empiezan a empujar desde abajo, que son las que tal vez puedan llegar a tener esa primera experiencia en la Liga Nacional", cerró Pasquarella.

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