Bahiense del Norte culminó el domingo su primera participación en la Liga Argentina femenina de Vóley, el mejor torneo del país, y lo hizo de gran manera.

Tras finalizar la etapa regular en la novena colocación, el tricolor consiguió el gran objetivo de mantener la plaza en la elite nacional de cara al 2027.

Además, lo logró ganando el triangular por la permanencia, del que fue anfitrión en el Manu Ginóbili, tras superar a Estudiantes de La Plata y Vélez Sarsfield, en ambas ocasiones por 3 a 0.

"Terminamos jugando en gran nivel, el equipo fue creciendo, nos fuimos superando y agarrando más rodaje. Eso nos sirvió para conocernos también, armamos un gran grupo y eso se terminó notando dentro de la cancha", contó Selene Kees, quien junto a Lourdes Araujo analizaron el torneo en El Diario Deportivo.

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"El nivel era el que esperábamos, de hecho quedó demostrado que estábamos en nivel nosotras: las que llegaron como refuerzo y las que estábamos en el club. Estamos contentas con el rendimiento y el objetivo conseguido", agregó la capitana.

Lourdes y Selene son las dos jugadores que vivieron el ciclo completo en el club, comenzando la disciplina hace años atrás y llegando al mejor torneo del país.

"Nos sirvió para crecer mucho, teníamos que encontrar de qué manera podíamos ayudar al equipo. Crecimos muchísimo, en los entrenamientos la competencia nos sentíamos igual, nos sirve mucho como base para lo que viene durante el año", agregó Selene.

"Creo que nos va a sumar un montón para los torneos que tengamos durante el año", se ilusionó Lourdes.

Estos meses que Bahiense disputó la Liga, fue una causa común de la que disfrutó todo el club.

"Se sumaron todas las categorías en el club, estaban todas metidas. Los padres también ayudando, alentando. Eso está buenísimo, fue hermoso verlo", agradeció Araujo.

Por ser uno de los equipos ascendidos y tras los resultados obtenidos, el tricolor en definitiva redondeó una gran campaña que llamó la atención de varios.

"Creo que fuimos un poco la sorpresa y sorprendimos a los rivales", admitió Lourdes.

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