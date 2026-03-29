Bahiense festejó de la mejor manera su permanencia en la elite nacional: sólido triunfo ante Vélez

Plantel, staff técnicos, jugadoras de inferiores, hinchas, todos festejaron la permanencia de Bahiense del Norte en la "A1". Fotos: Emilia Maineri-La Nueva.

Bahiense del Norte le puso esta noche un broche de oro a su primera participación en la Liga Argentina femenina de Vóley, la mejor competencia del país.

Hoy el tricolor se despidió de la temporada con un sólido triunfo ante Vélez Sarsfield, tras asegurarse anoche su lugar en la próxima edición del torneo.

El equipo de nuestra ciudad fue otra vez de menor a mayor y se impuso por 3 a 0, para terminar celebrando con su gente otra gran noche y, esta vez, con el boleto asegurado a la próxima temporada en la elite nacional.

Bahiense se impuso por 3 a 0 en el Manu Ginóbili, que otra vez lució con un muy buen marco, con los siguientes parciales: 25-21, 26-24 y 25-12, en 89 minutos de juego.

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Esta noche, el equipo que dirige Matías Pasquarella estuvo integrado por Lourdes Araujo, Lucía López Fresco, Brunella Mamonde, Valentina Bicecci, Evelyn Mendoza, Malena Márquez, Máxima Álvarez, Ambar Fernández, Selene Kees, Malena Luque, Valentina Fernández (líbero), Tatiana Delgado (líbero), Selene Martínez y Martina Fojo.

Con la victoria de esta noche, sumado al triunfo del viernes ante Estudiantes de La Plata (también por 3 a 0), el tricolor terminó liderando el triangular disputado en nuestra ciudad con 6 puntos.

Vélez fue segundo (3 puntos) y el Pincha quedó último (sin unidades), por lo que jugará por la permanencia ante ante el tercero y el cuarto del cuadrangular que integran River Plate, Instituto de Córdoba, Banco Provincia de La Plata y Náutico de Avellaneda.

Previamente a este minitorneo, el elenco de nuestra ciudad había sido noveno en la fase regular (hasta el octavo jugaban por el título), con 5 triunfos y 9 derrotas en sus 14 presentaciones.

En esta etapa, el tricolor si quedó con 21 sets y cayó en 35.

El camino de Bahiense en su primera participación en la elite nacional fue el siguiente:

*Fase regular

vs Boca Juniors: 0-3

vs River Plate: 3-1

vs Instituto: 2-3

vs Bell: 1-3

vs Gimnasia (LP): 0-3

vs Estudiantes (LP): 3-2

vs Villa Dora: 0-3

vs Sonder: 0-3

vs Náutico: 2-3

vs Banco Provincia (LP): 3-1

vs San Lorenzo: 1-3

vs San Isidro: 0-3

vs Vélez Sarsfield: 3-2

vs Ferro: 3-2

*Permanencia

vs Estudiantes (LP): 3-0

vs Vélez Sarsfield: 3-0