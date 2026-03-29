Liga Argentina: Bahiense enfrenta a Vélez para ponerle el broche de oro a la temporada

Bahiense del Norte se mide esta noche ante Vélez Sarsfield, en lo que marcará la despedida en su primera participación en la Liga Argentina femenina de Voley, el mejor certamen del país.

El partido comenzará a las 20 en el Manu Ginóbili.

La contundente victoria del tricolor el viernes antes Estudiantes (3 a 0), sumado al triunfo del velezano ante el Pincha anoche (también 3 a 0) le permitieron al equipo de nuestra ciudad lograr el gran objetivo de mantener su plaza en la élite nacional de cara al 2027.

Con estos resultados, Bahiense y Vélez terminarán primero y segundo del triangular, por lo que Estuadiantes jugará el triangular por la permanencia.

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De esta forma, hoy Bahiense tendrá la chance de cerrar con su gente su primera temporada en la mejor competencia nacional.