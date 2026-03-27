Liga Argentina: Bahiense metió un triunfazo ante Estudiantes y quedó a un paso de la permanencia

Bahiense del Norte venció esta noche a Estudiantes de La Plata, en el primer partido que abrió el triangular por la permanencia en la Liga Argentina de Vóley, que se disputará íntegramente en el Manu Ginóbili.

Con una gran labor colectiva, yendo de menor a mayor, el tricolor superó sin atenuantes al Pincha y quedó a un paso de asegurar su plaza en el mejor torneo del país.

El equipo de nuestra ciudad se impuso por 3 sets 0 y redondeó una gran noche, que la culminó con el equipo y todo el staff festejando con la gente, que se acercó en un muy buen número.

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Los parciales de la victoria de Bahiense fueron: 25-22, 25-20 y 25-13.

El conjunto local comenzó en cancha con Brunella Mamande, Máxima Álvarez Vanoli, Selene Fernández, Ambar Fernández, Valentina Bicecci y Tatiana Delgado. Luego, ingresaron Martina Fojo, Valentina Fernández, Lourdes Araujo y Lucía López Fresco. Mientras que en el banco también estuvieron Evelyn Mendoza, Malena Márquez y Malena Luque.

De esta manera, el elenco dirigido por Matías Pasquarella quedó a un paso de mantenerse en la competencia de cara a 2027.

Incluso un resultado favorable en el duelo de este sábado, entre Vélez y Estudiantes, podría asegurarle su lugar antes de la definición del último día ya que los dos primeros del grupo mantendrá la plaza y el último jugará ante el tercero y el cuarto del cuadrangular que integrarán River Plate, Instituto de Córdoba, Banco Provincia de La Plata y Náutico de Avellaneda.

El domingo, Bahiense volverá a presentarse en su cancha, cerrando el triangular ante Vélez Sarsfield.

El partido en el Manu Ginóbili comenzará a las 20.

*Historial a favor

El de hoy fue el segundo triunfo de Bahiense del Norte ante Estudiantes de La Plata en el actual certamen.

En la fase regular, el tricolor se había impuesto en tie-break (16 a 14), también en el Manu Ginóbili.