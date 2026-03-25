Bahiense del Norte ultima detalles para reencontrarse con su gente e ir en busca de la permanencia

Un Manu Ginóbili a pleno se espera el fin de semana. Fotos: archivo-La Nueva.

Bahiense del Norte transita las últimas horas antes de comenzar a disputar uno de los triangulares permanencia de la Liga Argentina femenina de vóley, el certamen más importante del país.

Por haber terminado noveno y mejor ubicado que sus próximos rivales, el tricolor será anfitrión del grupo que también integrarán Vélez Sarsfield (terminó 13°) y Estudiantes de La Plata (12°).

El equipo de nuestra ciudad disputará el primer juego el viernes, midiéndose ante El Pincha, desde las 21 en el Manu Ginóbili.

Luego, el domingo, chocará ante El Fortín, a las 20, también en Salta 28.

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El sábado, en tanto, cruzarán Vélez y Estudiantes desde las 21.

Una vez finalizado el triangular, el 1° y el 2° asegurarán su plaza en la elite nacional de cara al 2027.

Mientras que el tercero se enfrentará ante el último y anteúltimo de la otra zona que integrarán River Plate, Instituto de Córdoba, Banco Provincia de La Plata y Náutico de Avellaneda.

*Paridad, pero con ventaja tricolor

Bahiense del Norte logró vencer a Vélez y Estudiantes durante la fase regular y en ambos casos lo hizo en tie break.

El duelo ante el Pincha fue en nuestra ciudad el primero de febrero, cuando el tricolor se impuso en el set final por 16 a 14.

Mientras que contra el velezano, Bahiense lo superó como visitante el 7 de marzo, quedándose con el tie break por 15 a 11.

*Todas en condiciones

Según confirmó el entrenador Matías Pasquarella, Bahiense del Norte cuenta con todo su plantel a plena disposición para encarar los próximos juegos en casa.

"Estamos bien, con el equipo completo, vamos a entrenar toda la semana. Estamos con muchas ganas, las chicas están muy mentalizadas para el finde y esperamos que sea un triangular positivo para Bahiense y para toda la ciudad, sabemos que la gente apoya mucho y lo hizo durante toda la temporada", le comentó el DT a La Nueva.

"Terminar en el noveno puesto en nuestra primera Liga, es algo que tenemos como nuevo micro objetivo a corto plazo y es por lo que entrenamos. Sabemos que no es fácil, ni esperamos que lo sea y tratamos de prepararnos de la mejor manera", remarcó el entrenador.

*Entradas

Ya se encuentran a la venta las entradas para los tres partidos del fin de semana en el Manu Ginóbili.

Los tickets para cada partido de Bahiense del Norte tendrán los siguientes valores: $8.000 (anticipadas) y $10.000 (en puerta).

Mientras que para el encuentro entre Estudiantes y Vélez, los boletos saldrán $5.000 (anticipada) y $7.000 (en puerta).