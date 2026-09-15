Enfrentó “mil” veces a Villa Mitre y Olimpo en los viejos Argentinos y “cayó preso” por “robos a viviendas”

Es mendocino, tiene 52 años y estaba alejado del fútbol. El viernes, cerca de las 6 de la mañana, Carlos Alejandro Paratore, un wing que supo brillar en distintos equipos del ascenso argentino, sobre todo a principios de la década del 2000, fue detenido en el marco de una investigación por una serie de robos y saqueos de viviendas.

Está acusado de integrar la banda que habría participado de los distintos hechos. Su detención se produjo en el barrio Aramburu, en Rivadavia, San Juan.

El ex futbolista fue interceptado mientras circulaba en un Fiat Palio. El vehículo quedó secuestrado y ahora los investigadores buscan determinar si fue utilizado para trasladarse durante alguno de los robos que se encuentran bajo investigación.

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La causa está a cargo de la UFI Delitos contra la Propiedad de San Juan y reúne distintos expedientes por robos y tentativas de robo ocurridos en las localidades de Rivadavia, Pocito y Médano de Oro.

Durante los operativos realizados en Rawson y Rivadavia, los investigadores encontraron una importante cantidad de objetos que podrían estar vinculados con los robos denunciados. Entre ellos había televisores, computadoras, electrodomésticos, balanzas y bolsos con ropa, además de otros elementos.

La investigación ahora apunta a determinar de dónde provienen esos objetos y si alguno puede ser relacionado con los distintos hechos que se encuentran bajo análisis.

Además de Paratore, en el marco del procedimiento también fueron detenidos Román Ezequiel Molina Ovejero y Exequiel Enrique Aballay, de 22 años, aunque la situación de este último quedó vinculada a una causa contravencional.

La Justicia deberá avanzar sobre la participación que habría tenido cada uno en los hechos investigados y definir las responsabilidades correspondientes.

La trayectoria de Paratore en el fútbol argentino: nació el 19 de marzo de 1974 en Godoy Cruz, Mendoza, y jugó como delantero durante varios años en equipos del ascenso y del interior del país.

Su carrera profesional empezó en San Martín de San Juan, donde debutó en 1995. A partir de ahí pasó por distintos clubes, entre ellos Independiente Rivadavia, Aldosivi y Atlético Tucumán.

Uno de los momentos destacados de su carrera fue su paso por Aldosivi, con el que logró el ascenso a la Primera B Nacional en 2005. Luego, entre 2006 y 2008, defendió la camiseta de Atlético Tucumán, que por entonces disputaba el Torneo Argentino A.

También jugó en Juventud Alianza, Luján de Cuyo, Huracán de Tres Arroyos, San Martín de Mendoza, Atlético Trinidad e Independiente Villa Obrera, entre otros clubes.

En su recorrido, enfrentó en varias ocasiones a Villa Mitre y Olimpo en los famosos y recordados torneos Argentinos A, después convertidos a Federal A.