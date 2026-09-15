Este viernes se recordará la visita del Bologna FC a nuestra ciudad

Este viernes 18 se realizará la inauguración de una muestra de banners realizada por el Centro Emiliano-Romagnolo de Bahía Blanca, dedicada a conmemorar la visita del Bologna FC a nuestra ciudad.

La misma tendrá lugar en el Museo del Deporte de Bahía Blanca (Drago 45), desde las 17.

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La exposición recupera, a través de distintas piezas gráficas, la memoria de aquel acontecimiento y su vínculo con la historia del deporte, la identidad italiana y la comunidad ítalo-argentina de Bahía Blanca.

La actividad se realiza con el patrocinio del Consulado General de Italia en Bahía Blanca en el marco de la Giornata dello Sport Italiano nel Mondo 2026, iniciativa que celebra y pone en valor la presencia y la proyección internacional del deporte italiano.

El evento será transmitido en vivo por el canal de YouTube del Consulado General de Italia en Bahía Blanca.