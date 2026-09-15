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Santa Fe 2026.

Otra notable presentación le dio la medalla de oro de los Suramericanos al patinador Juanse Rodríguez

El saavedrense se impuso en la pueba libre del patinaje artístico, demostrando una vez más que se encuentra entre los mejores del planeta.

Fotos: prensa Rosario

La personalidad, la firmeza y el convencimiento le dieron este mediodía la medalla de oro a Juan Segundo Rodríguez en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

El joven oriundo de Saavedra, representante del club El Nacional de Bahía, se quedó con la prueba libre del patinaje artístico al terminar primero el programa largo.

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En un estadio Invencible Rosario repleto, Juanse obtuvo 132.57 unidades, 85.16 por el total de los elementos y 47.41 por la suma de los componentes.

Así, llegó a 209.67 gracias a los 77.10 puntos que arrastraba de ayer, cuando ofreció el programa corto.

La medalla de plata quedó para el también argentino Donato Mastroianni, quien acumuló 185.78. Mientras que la de bronce la obtuvo el brasileño Erik Leite, con 173.15.

"Entrené un montón para llegar bien a este torneo y que haya salido todo excelente me pone muy feliz. Estoy desarrollando mucha confianza, siempre estoy nervioso, pero cuando salí y vi la gente que había, para mí fue un montón y ahí ya había ganado", señaló Juanse.

Los padres de Juanse siguieron la competencia desde la tribuna luciendo orgullosos una bandera nacional con la leyenda "Saavedra".

Mientras que a la distancia, pero bien conectada con Juanse, lo vivió la entrenadora Gabriela Montecchiari.

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