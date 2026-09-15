Clausura liguista: la 8ª fecha comenzará el viernes y terminará el domingo

El certamen Clausura de la Liga del Sur entra en su recta final y este fin de semana habrá actividad de viernes a domingo, en el marco de la 8ª fecha, primera de la segunda rueda.

En la elite del fútbol doméstico, el viernes se jugarán dos cotejos que abrirán la jornada.

Por la tarde, a las 15.30, Villa Mitre recibirá a Liniers en El Fortín de Maipú y Necochea.

En tanto, a las 19.30, Huracán será anfitrión de Libertad en el Bruno Lentini.

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El sábado --a las 15.30-- el puntero San Francisco esperará por Bella Vista en el Gustavo Novoa.

Finalmente, el domingo a las 15.30, La Armonía y Sporting le bajarán la persiana a la fecha en los Hermanos Francani.

Posiciones

Clausura. 1º) San Francisco, 12 puntos; 2º) Sporting, 11; 3º) Huracán, 9; 4º) Liniers y La Armonía, 8; 6º) Libertad, Bella Vista y Villa Mitre, 7.

Acumulada. 1º) Huracán, 35 puntos; 2º) Bella Vista, 32; 3º) Liniers, 31; 4º) Villa Mitre, 26; 5º) San Francisco y Libertad, 25; 7º) Sporting, 24 y 8º) La Armonía, 22.

En la B

Se jugarán tres cotejos el sábado --15.30-- y uno el domingo, en el mismo horario.

El sábado chocarán: Olimpo-Pacífico BB (en el Carminatti), Comercial-Tiro Federal (en el Puerto) y Pacífico de Cabildo-Sansinena (en el Carlos Alberto Angelini).

Y el domingo se medirán Dublin-Rosario Puerto Belgrano (en el barrio San Martín).

*Las tablas

Así están las posiciones antes del comienzo de la fecha 7:

-Clausura: 1º) Olimpo, 17 puntos; 2º) Rosario, 13; 3º) Tiro Federal, 12; 4º) Comercial, 9; 5º) Pacífico de Cabildo, 8; 6º) Pacífico BB, 7; 7º) Sansinena, 6 y 8º) Dublin, 1.

-La acumulada: 1º) Rosario y Tiro, 39 puntos; 3º) Comercial, 36; 4º) Olimpo, 33; 5º) Sansinena, 27; 6º) Dublin, 18; 7º) Pacífico C, 16 y 8º) Pacífico BB, 15.