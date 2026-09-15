Tres Leonas y un jugador de Los Leones, nominados a los mejores del mundo

Soía Cairó, campeona mundial con Las Leonas y elegida a mejor jugadora del planeta.

Cuatro jugadores argentinos fueron nominados por la Federación Internacional de Hockey para ser seleccionables entre los mejores del año.

Se trata de tres integrantes de Las Leonas que se consagraron campeonas del mundo y el goleador de Los Leones y MVP de la última copa del Mundo en la que el combinado nacional fue tercero.

Entre las mujeres, Sofía Cairó, autora del penal que le dio el tercer título mundial a Argentina, está entre las elegidas a mejor jugadora del planeta.

La mediocampista de Mariano Moreno comparte la terna junto a Charlotte Englebert (Bélgica) y Xan De Waard (Países Bajos).

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Además, Zoe Díaz fue nominada como revelación del año junto a Claire Colwill (Australia) y Famke Van Heel (Bélgica).

Díaz, la medallista olímpica más joven de la historia de nuestra país, también fue elegida como la mejor Sub 23 del último Mundial.

La tercera argentina elegida es la arquera Cristina Cosentino, quien está nominada en la terna entre las mejores en su puesto.

Junta a la "China", figura en la final ante Países Bajos, están Jocelyn Bartram (Australia) y Anne Veenendaal (Países Bajos).

Mientras que en varones, Tomás Domene es el representante nacional.

El delantero argentino, quien fue el goleador del último mundial (10 festejos en 7 partidos) y elegido como el más destacado de la competencia, comparte terna junto a Tom Boon (Bélgica) y Justus Weigand (Alemania).

La FIH abrirá ahora un proceso de votación en el que pueden participar los capitanes de las selecciones nacionales, medios de comunicación, aficionados y jugadores hasta el próximo miércoles 30.