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Santa Fe 2026.

Las Leonas y Los Leones anotaron 36 goles en el inicio de los Juegos Suramericanos

El seleccionado femenino de hockey se impuso 14-0 a Paraguay, mientras que los varones superaron 22-0 a Perú.

Fotos: COA

Los seleccionados argentinos de hockey sobre césped obtuvieron victorias contundentes en sus debuts en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Las Leonas, actuales campeonas del mundo, golearon 14-0 a Paraguay, mientras que Los Leones, terceros en la última Copa del Mundo, superaron 22-0 a Perú.

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El conjunto femenino, dirigido por Juan Martín López dominó el encuentro de principio a fin y construyó una goleada que ya estaba encaminada al finalizar el primer tiempo, cuando Argentina se imponía 9-0.

Lara Casas fue la máxima goleadora argentina con tres tantos, mientras que Zoe Díaz, Brisa Bruggesser, la suarense Pilar Palacio, Catalina Andrade y Milagros Alastra aportaron dos cada una. Lourdes Pisthon completó la goleada.

El debut tuvo además el valor especial de contar con siete integrantes del plantel que recientemente conquistó el título mundial: Mercedes Artola, Emma Knobl, Milagros Alastra, Sofía Cairó, Lara Casas, Zoe Díaz y Brisa Bruggesser.

Las Leonas volverán a presentarse este martes frente a Uruguay, desde las 16.

En tanto, Los Leones no quisieron ser menos y tuvieron un debut espectacular, goleando a Perú 22-0, también en el sintético de la Asociación Santafesina de Hockey.

Franco Agostini, con cinco conquistas, encabezó la producción goleadora, seguido por Mateo Torrigiani, autor de cuatro, y Santiago Tarazona, que convirtió tres. Yaco Kovalivker y Joaquín Costa aportaron dos. Los restantes fueron anotados por Luca Dulor, Tomás Ruiz, Mateo Serrano, Nicolás Rodríguez, Thomas Habif y Martín Ferreiro.

El equipo dirigido por Juan Manuel Vivaldi tendrá su próximo compromiso el miércoles, desde las 10, frente a Brasil.

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