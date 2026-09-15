Las Leonas y Los Leones anotaron 36 goles en el inicio de los Juegos Suramericanos

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.

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Las Leonas, actuales campeonas del mundo, golearon 14-0 a Paraguay, mientras que Los Leones, terceros en la última Copa del Mundo, superaron 22-0 a Perú.

El conjunto femenino, dirigido por Juan Martín López dominó el encuentro de principio a fin y construyó una goleada que ya estaba encaminada al finalizar el primer tiempo, cuando Argentina se imponía 9-0.

Lara Casas fue la máxima goleadora argentina con tres tantos, mientras que Zoe Díaz, Brisa Bruggesser, la suarense Pilar Palacio, Catalina Andrade y Milagros Alastra aportaron dos cada una. Lourdes Pisthon completó la goleada.

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El debut tuvo además el valor especial de contar con siete integrantes del plantel que recientemente conquistó el título mundial: Mercedes Artola, Emma Knobl, Milagros Alastra, Sofía Cairó, Lara Casas, Zoe Díaz y Brisa Bruggesser.

Las Leonas volverán a presentarse este martes frente a Uruguay, desde las 16.

En tanto, Los Leones no quisieron ser menos y tuvieron un debut espectacular, goleando a Perú 22-0, también en el sintético de la Asociación Santafesina de Hockey.

Franco Agostini, con cinco conquistas, encabezó la producción goleadora, seguido por Mateo Torrigiani, autor de cuatro, y Santiago Tarazona, que convirtió tres. Yaco Kovalivker y Joaquín Costa aportaron dos. Los restantes fueron anotados por Luca Dulor, Tomás Ruiz, Mateo Serrano, Nicolás Rodríguez, Thomas Habif y Martín Ferreiro.

El equipo dirigido por Juan Manuel Vivaldi tendrá su próximo compromiso el miércoles, desde las 10, frente a Brasil.