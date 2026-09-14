Una por una, todas las medallas obtenidas por Argentina en los Juegos Suramericanos

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.

Se completó este lunes la segunda jornada de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y Argentina se mantiene en el segundo lugar del medallero.

La delegación nacional, que ayer sumó 11 preseas, conquistó hoy otras 21 para acomodarse en el segundo lugar del escalafón gracias a las 12 doradas

Brasil ya se cortó en la cima, con 21 (52 en total); mientras que Colombia completa el podio con 10 (28).

A los países que figuran en el medallero se agregó hoy Panamá, con un bronce.

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A continuación, el medallero hasta la fecha:

1 - Brasil: 21-19-12 (52)

2 - Argentina: 12-5-15 (32)

3 - Colombia: 10-9-9 (28)

4 - Venezuela: 3-4-4 (11)

5 - Chile: 2-4-8 (14)

6 - Perú: 1-5-2 (8)

7 - Ecuador: 1-2-2 (5)

8 - Uruguay: 1-0-0 (1)

9 - Paraguay: 0-1-4 (5)

10 - Panamá: 0-0-1 (1)

*Referencias: oro-plata-bronce (total)

Todas las medallas obtenidas por la delegación nacional

Oro

1 - Pascual Di Tella (esgrima, sable)

2 - Macarena Ceballos (natación, 100 m pecho)

3 - Cecilia Dieleke (natación, 50 m espalda)

4 - Joel Contreras (ciclismo, MTB)

5 - Julieta Lucas (gimnasia artística, all around)

6 - Equipo femenino (gimnasia artística)

7 - Cecilia Dieleke (natación, 100 m espalda)

8 - Isabel Di Tella (esgrima, espada)

9 - Macarena Ceballos (natación, 200 m pecho)

10 - Augusto Servelo (esgrima, florete)

11 - Daniela Arias (e-sports, EA SPORTS FC)

12 - Posta 4x100 combinado femenino (natación)

Plata

1 - Martina Barbeito (natación, 100 m pecho)

2 - Paola Chiaraviglio (e-sports, ASSETTO CORSA GT)

3 - Laila Chaín (natación, 400 m combinado)

4 - Andrea Nigrosanti (esgrima, florete)

5 - Santiago Grassi (natación, 50 m mariposa)

Bronce

1 - Romina Imwinkelried (aguas abiertas, 10K)

2- Juan Bacha (esgrima, sable)

3 - Equipo masculino (gimnasia artística)

4 - Lucas Alba (natación, 800 m libre)

5 - Andrea Berrino (natación, 50 m espalda)

6 - Posta 4x200 libre femenino (natación)

7 - Posta 4x200 libre masculino (natación)

8 - Equipo (ecuestre, adiestramiento)

9 - Naiara Sagasti (patinaje valocidad, 1000m sprint)

10 - Emilia Acosta (gimnasia artística, all around)

11 - Martina Barbeito (natación, 200 m pecho)

12 - José Materano (natación, 100 m espalda)

13 - Posta 4x100 combinado masculino (natación)

14 - Ulises Cazau (natación, 50 m mariposa)

15 - Lautaro Zuviria (e-sports, EA SPORTS FC)