El bahiense Santino Ascorti se colgó la medalla de plata en el Nacional U16

Santino Ascorti tuvo una destacada actuación en el 27° Campeonato Nacional U16 de Atletismo, disputado en la ciudad de San Luis, donde consiguió la medalla de plata en lanzamiento de bala.

El representante de la Escuela Municipal registró 13,13 metros, marca que le permitió finalizar segundo detrás de Joel Palacios (Entre Ríos), ganador con 14,50 metros. El podio lo completó Xoaquín Cifuentes (FAM), con 12,22.

Para Santino, la medalla tuvo un valor especial porque uno de sus principales objetivos era superar los 13 metros, algo que finalmente consiguió en el escenario nacional. Además, mejoró su registro del Campeonato Provincial.

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La competencia estuvo condicionada por el clima, ya que durante la jornada del sábado el torneo debió suspenderse debido a la intensa nevada registrada en San Luis. Como consecuencia, varias pruebas fueron trasladadas al domingo.

Todos los podios

-200 metros: Oro para Juan Cruz Panto Bustamante (FAM), 23.18; Plata, Gerónimo Muzzilini (SF), 23.49; Bronce, Agustín Astrada (BA), 23.51.

-Salto con garrocha: Oro, Thiago Molinatto (SF), 3.70; Plata, Máximo Arakaki (BA), 3.00; Bronce, Thiago Ayala (SF), 2.20.

-Decathlon: Oro, Timoteo Arteaga (TDF), 3664; Plata, Pedro Buchet (ER), 3059; Bronce, Mateo Cosmelli (BA), 2692.

-Marcha 2000 metros: Oro, Genaro Scaravilli (BA), 11.26.40; Plata, Santiago Suden (MZA), 12.08.09.

-2400 metros: Oro, Nicolás García (MZA), 7.37.14; Plata, Francisco Amaya (BA), 7.38.85; Bronce, Joaquín Jaime Kenm (FAM), 7.39.73.

-Lanzamiento de disco: Oro, Joel Palacios (ER), 46.99; Plata, Benjamín Quinteros (SF), 44.92; Bronce, Camilo Caamaño (BA), 41.83.

-Salto en largo: Oro, Lucas Blanco (FAM), 6.83; Plata, Alexis Meroi (SF), 5.96; Bronce, Jonathan Campagnolo (FAM), 5.89.

-Salto en alto: Oro, Máximo Arakaki (BA), 1.70; Plata, Pietro Perottino (ER), 1.70; Bronce, Jeremías Rossi La Forgia (FAM), 1.60.

-295 metros con vallas: Oro, Thiago Pereyra (FAM), 42.03; Plata, Mateo Villanueva Schaub (LPA), 43.80; Bronce, Agustín Astrada (BA), 43.98.

-Salto triple: Oro, Lucas Blanco (FAM), 13.05; Plata, Bautista Vergara Vera (SJ), 12.10; Bronce, Julián Verdinelli (FAM), 11.95.

-Lanzamiento de martillo: Oro, Benjamín Quinteros (SF), 58.35; Plata, Thiago Aldarete (FAM), 49.83; Bronce, Agustín Suárez (SF), 45.97.

-Lanzamiento de bala: Oro, Joel Palacios (ER), 14.50; Plata, Santino Ascorti (BA), 13.13; Bronce, Xoaquín Cifuentes (FAM), 12.22.

-600 metros: Oro, Valentino Bonelli (CHU), 1.23.30; Plata, Luca Borghello (FAM), 1.26.39; Bronce, Francisco Amaya (BA), 1.26.93.

-Posta 8x200 mixto: Oro, FAM, 3.21.45; Plata, Santa Fe, 3.28.03; Bronce, Buenos Aires, 3.32.87.