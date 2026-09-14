El fútbol femenino de la Liga del Sur tuvo una nueva jornada de acción

La octava fecha del Torneo Clausura de Primera A del fútbol femenino de la Liga del Sur se disputó con cuatro partidos, en una jornada que dejó triunfos de Bella Vista, STMBB, La Armonía y Tiro Federal.

Esta noche se cierra la fecha -en Primera B- con el encuentro entre Rosario PB y Pacífico C.

En uno de los cotejos destacados, STMBB derrotó 4 a 2 a Sporting, con goles de Luana Villanueva, Ludmila Fernández, Abigail Britos y Valeria Navarrete.

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Por su parte, Bella Vista superó 1 a 0 a Libertad con un tanto de Antonia Prada, mientras que La Armonía venció por el mismo marcador a Villa Mitre, gracias a la conquista de Renata Trech.

En el restante partido de la fecha, Tiro Federal se impuso 3 a 1 ante AEC. Morena Juárez, María Selva Sánchez y Nahiara Tillería marcaron para el ganador, mientras que Julieta Paz anotó para el elenco derrotado.

Además, se desarrolló una nueva jornada del certamen de Primera B, con tres partidos disputados y un encuentro pendiente de resultado.

Liniers protagonizó una de las goleadas de la fecha al derrotar 5 a 0 a Olimpo. Victoria Sánchez, en dos oportunidades, Liz Marcolini, Giuliana Morano y Paulina Acevedo marcaron los goles del conjunto albinegro.

SPIQPYA también consiguió una contundente victoria: goleó 5 a 0 a Sansinena, con dos tantos de Renata Segovia y los restantes de Mia Carranza, Morena Varela y Paola Vallejos.

En otro de los encuentros, Huracán superó 1 a 0 a Estrella de Oro con gol de Keila Iglesias.

Por último, Rosario Puerto Belgrano y Pacífico de Cabildo se enfrentaban en un partido cuyo resultado y goleadoras no fueron informados.

San Francisco tuvo fecha libre.

Resultados

Primera A

Libertad 0-1 Bella Vista. Gol: Antonia Prada.

STMBB 4-2 Sporting. Goles: Luana Villanueva, Ludmila Fernández, Abigail Britos y Valeria Navarrete.

Villa Mitre 0-1 La Armonía. Gol: Renata Trech.

Tiro Federal 3-1 AEC. Goles: Morena Juárez, María Selva Sánchez y Nahiara Tillería / Julieta Paz.

Primera B

Estrella de Oro 0-1 Huracán. Gol: Keila Iglesias.

Liniers 5-0 Olimpo. Goles: Victoria Sánchez (2), Liz Marcolini, Giuliana Morano y Paulina Acevedo.

Sansinena 0-5 SPIQPYA. Goles: Renata Segovia (2), Mia Carranza, Morena Varela y Paola Vallejos.

Fecha libre: San Francisco.