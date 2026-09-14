El patinador Juanse Rodríguez comenzó los Juegos Suramericanos con una gran actuación

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.

Con mucha solvencia y soltura comenzó su actuación el patinador Juan Segundo Rodríguez en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

El saavedrense se quedó con la primera colocación tras disputar el programa corto del patinaje artístico, en la categoría libre, al totalizar 77.10 puntos.

Juanse, representante también de Bahía Blanca y del club El Nacional, sumó 52.94 por los elementos técnicos y 24.16 por el total de componentes del programa, sin deducciones.

En segundo lugar quedó el brasileño Erik Leite (70.12) y tercero el también argentino Donato Mastroianni (69.43).

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Más abajo acabaron el colombiano Deivi Rojas (68.30), el chileno Abel Latallada Palomo (40.14), el venezolano Miguel Tovar (38.04), el uruguayo Mateo Martínez (29.14) y el boliviano Héctor Zurita (17.04).

La competencia se desarrolló en el Invencible Rosario, uno de los nuevos estadios construidos de cero para la ocasión. Los padres de Juanse siguieron la competencia desde la tribuna luciendo orgullosos una bandera nacional con la leyenda "Saavedra".

Mientras que a la distancia, pero bien conectada con Juanse, lo vivió la entrenadora Gabriela Montecchiari.

Este martes, desde las 12.40, todos los patinadores afrontarán el programa largo que terminará de definir las posiciones y a los medallistas.