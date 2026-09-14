Ocho medallas para el Círculo Bahiense de Atletas Master en el Nacional de Buenos Aires

Ocho medallas, con dos títulos nacionales, tres subcampeonatos y tres terceros puestos, fue la cosecha del Círculo Bahiense de Atletas Master en el 46° Campeonato Nacional de Pista y Campo Master, que se desarrolló del 10 al 13 de septiembre en el Parque Olímpico de la Ciudad de Buenos Aires.

La actuación más destacada correspondió a Patricia Nadal, quien en la categoría C55-59 consiguió tres medallas, ya que fue oro y campeona nacional en lanzamiento de disco, con 22,40 metros, y obtuvo las medallas de plata en bala, con 8,47 metros, y plata en jabalina, con 21,40 metros.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

También se consagró campeona nacional Analía Roth, en la categoría C40-44, al imponerse en salto triple, con una marca de 7,30 metros. Además, obtuvo la medalla de plata en salto en largo, con 3,42 metros, y terminó cuarta en lanzamiento de martillo, con 13,34 metros.

Las tres medallas restantes fueron aportadas por Micaela Costas, en la categoría C50-54. La atleta bahiense obtuvo tres medallas de bronce, ya que fue tercera en 1.500 metros, con 5m49s50; en 400 metros, con 1m18s56; y en 800 metros, con 2m53s12.

En tanto, Sebastián Alonso, en C45-49, participó en los 400 metros, donde finalizó cuarto con 1m13s95, y en los 800 metros, prueba en la que ocupó el noveno puesto con 2m52s78.

El campeonato fue organizado por la Asociación Deportiva Quirón Master y fiscalizado por la Federación Atlética Metropolitana. El Parque Olímpico, escenario de la competencia, fue también sede de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018.

La delegación bahiense había inscripto además a María Espinosa, Dardo Angerami y Rufino Ruiz, quienes finalmente no pudieron asistir por diferentes cuestiones personales.

La actuación dejó un balance más que positivo para el Círculo Bahiense de Atletas Master, con ocho medallas y varios puestos destacados en una competencia que reunió a atletas master de distintos puntos del país.