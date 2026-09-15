El Kily González debutará mañana con Inter Miami: "Se hizo realidad esta oportunidad única"
El entrenador hoy estuvo al frente de la primera práctica.
Cristian "Kily" González dirigió el primer entrenamiento de Inter Miami, afrontando mañana misma su primer partido -reemplazó a Guillermo Hoyos- ante Cruz Azul de México, en el marco de la Copa Campeones, lo que representará una oportunidad directa para conquistar un trofeo.
Cuestiones de visado retrasaron su aterrizaje a la Capital del Sol, pese a que fue anunciado el 27 de agosto como nuevo técnico del equipo que tiene, entre otros, a Lionel Messi, Luis Suárez, Rodrigo de Paul y Casemiro.
El primer día de trabajo estuvo tuvo ida y vuelta con Messi, serios y también más descontracturados, sobre todo antes de saltar al campo de juego, donde también compartió con David Beckham risas, anécdotas y detalles sobre el proyecto deportivo del club.
El rosarino lleva más de un año sin dirigir y llega a Florida tras una corta experiencia como DT. Inició su carrera en las juveniles y el primer equipo de Rosario Central, para luego registrar pasos al frente de Unión de Santa Fe y un ciclo en Platense durante 2025.