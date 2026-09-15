El Kily González debutará mañana con Inter Miami: "Se hizo realidad esta oportunidad única"

Cristian "Kily" González dirigió el primer entrenamiento de Inter Miami, afrontando mañana misma su primer partido -reemplazó a Guillermo Hoyos- ante Cruz Azul de México, en el marco de la Copa Campeones, lo que representará una oportunidad directa para conquistar un trofeo.

Cuestiones de visado retrasaron su aterrizaje a la Capital del Sol, pese a que fue anunciado el 27 de agosto como nuevo técnico del equipo que tiene, entre otros, a Lionel Messi, Luis Suárez, Rodrigo de Paul y Casemiro.

El primer día de trabajo estuvo tuvo ida y vuelta con Messi, serios y también más descontracturados, sobre todo antes de saltar al campo de juego, donde también compartió con David Beckham risas, anécdotas y detalles sobre el proyecto deportivo del club.

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El rosarino lleva más de un año sin dirigir y llega a Florida tras una corta experiencia como DT. Inició su carrera en las juveniles y el primer equipo de Rosario Central, para luego registrar pasos al frente de Unión de Santa Fe y un ciclo en Platense durante 2025.