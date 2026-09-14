Diario de viaje, día 2: legado, esa palabra que identificará el recuerdo de los Juegos

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.

Hay muchos deportes y resultados, competencias por todos lados, unión, integración, sacrificio, amistad, sueños, orgullo, valores, festejos. Todo eso nos acompaña a cada instante durante los XIII Juegos Suramericanos.

También hay desesperación, desazón, desconsuelo. Derrotas y algunas lágrimas.

Son palabras que se repiten en este y en cada uno de los eventos del ciclo olímpico. Pero hay un término, muy propio, que excede las dos semanas de actividad y que recién comenzará a tener validez después del sábado 26.

El legado es algo que trasciende generaciones. Entonces, así como muchos rosarinos aún recuerdan lo que les dejó la edición de 1982 de los llamados Juegos Cruz del Sur, la herencia de Santa Fe 2026 será descomunal.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En el primer día de competencias tuve la oportunidad de conocer el Centro Acuático.

El complejo cuenta con dos piscinas cubiertas y fue preparado para recibir competencias de natación, saltos ornamentales, polo acuático y natación artística. Por ahora no tiene un sector para que la prensa pueda trabajar como corresponde, pero si hablamos de competir, parece reunir todos los estándares necesarios.

Cambiará la ecuación a los nadadores de la ciudad y la región, aunque también será un punto de encuentro para tantos atletas que en nuestro país carecen de infraestructura semejante para poder desarrollar sus habilidades.

Este lunes, en tanto, ingresé por primera vez al invencible Arena y al Invencible Rosario.

También construídos para la ocasión, llegaron para ocupar un lugar vacante y ser la casa de los grandes eventos indoor.

El Arena, ubicado junto al predio de la ex Rural, se diseñó como un recinto de usos mixtos. Se construyeron vestuarios, un imponente hall de ingreso y una tribuna en el lado este con capacidad para 1000 espectadores. Por estos días, con otra tubular, pueden ingresar hasta 2500 personas sentadas.

No obstante, cuando terminen los Juegos, está prevista una segunda etapa para ampliar la capacidad del estadio hasta 10.000 espectadores, además de incorporar climatización, acondicionamiento acústico, palcos, espacios gastronómicos y una cochera subterránea.

Por ahora se están llevando a cabo las pruebas de gimnasia artística, aunque allí también habrá rítmica y de trampolín.

"En la ciudad faltaban dos estadios cubiertos. No teníamos nada así y ahora va a ser difícil competir contra Rosario a la hora de traer eventos deportivos. Esto nos fortalece para que nuestros chicos crezcan en el deporte, con el enorme legado de obras que deja la provincia a partir de estos Juegos", dijo el intendente en una de sus tantas apariciones.

El Invencible Rosario, por su parte, cuenta con una superficie cubierta de 3500 metros cuadrados y una superficie edificada total de 5300 metros cuadrados, distribuidos en diferentes niveles. Tiene una capacidad de 2400 espectadores sentados, con la posibilidad de incorporar otros 400 lugares mediante tribunas eventuales.

También dispone de sectores accesibles para personas con movilidad reducida, áreas específicas para atletas y jueces, sanitarios, halls de acceso, espacios preferenciales y servicios destinados al público.

Allí se presentó el patinador Juan Segundo Rodríguez y también habrá pruebas de karate y judo.

Por eso, cuando los Juegos se terminen, habrá algo que quedará para Rosario y para nuestro país, tan necesario como imprescindible en la formación de nuestros atletas; infraestructura.

Lo mismo cabe para Rafaela, con otro estadio y el velódromo; y para Santa Fe, con la renovada pista de atletismo.

Eso sí, siempre que las próximas autoridades lo mantengan como corresponda y nada de esto quede abandonado.

Por lo pronto, Rosario tiene intenciones inmediatas de continuar en este camino: será sede el año que viene de los I Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior y, en 2029, de los III Panamericanos Junior.

Ese será el legado.

Hasta mañana.

La Nueva. está presente para cubrir las alternativas de los XIII Juegos Suramericanos desde el lugar de los hechos.

Podés seguir la información al instante en:

-Espacio dedicado dentro del sitio web de La Nueva.

-Cuenta de Instagram de La Nueva

-Cuenta de Instagram de La Nueva Deportes

-Cuenta de Instagram de Mauro Giovannini

-Cuenta de Instagram de Victoria Álvarez Fortunato

-Programa de streaming El Diario Deportivo (lunes a viernes de 15 a 16) por lanueva.com, twitch.tv/lanuevaweb y YouTube (La Nueva Web).

-Programa de LU2 Radio Bahía Blanca Allica y Prieta (lunes a viernes de 13.30 a 15)

Calendario de eventos del ciclo olímpico

2026

12/9 al 26/9 - XIII Juegos Suramericanos (Santa Fe, Rosario y Rafaela, Argentina)

31/10 al 13/11 - IV Juegos Olímpicos de la Juventud (Dakar, Senegal)

2027

1/4 al 10/4 - I Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior (Rosario, Argentina)

23/7 al 8/8 - XX Juegos Panamericanos (Lima, Perú)

2028

14/7 al 30/7 - XXXIV Juegos Olímpicos (Los Ángeles, Estados Unidos)

2029

II Juegos Argentinos de Alto Rendimiento

III Juegos Panamericanos Junior (Rosario, Argentina)

V Juegos Suramericanos de la Juventud

2030

XIV Juegos Suramericanos

V Juegos Olímpicos de la Juventud (Santiago de Chile, Asunción del Paraguay o Bangkok)

2031

II Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior

XXI Juegos Panamericanos (Asunción, Paraguay)

2032

23/7 al 8/8 - XXXV Juegos Olímpicos (Brisbane, Australia)