Hora, TV y formaciones: Boca visita San Pablo por un lugar en semifinales

Boca Juniors visitará esta noche a San Pablo de Brasil, por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, con el objetivo de meterse entre los cuatro mejores del segundo torneo más importante de América.

El encuentro está programado para las 21:30, se llevará a cabo en el Estadio Morumbí y se podrá ver a través de DSports.

El árbitro designado fue el uruguayo Gustavo Tejera, mientras que en el VAR estará su compatriota Leodán González.

El Xeneze llega a este encuentro tras un valioso triunfo en la ida en La Bombonera, por 1 a 0, con gol de Miguel Merentiel.

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Tras este encuentro, el que logre avanzar se medirá ante el vencedor de la llave entre Independiente Santa Fe y Vasco Da Gama, que se medirán desde las 19 en Brasil, tras el 0 a 0 en la ida.

*La previa

Además del triunfo en el primer duelo de la llave de cuartos de final, en lo que respecta al campeonato local, los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena golearon 3-1 con un equipo alternativo a Central Córdoba de Santiago del Estero y se metieron en la pelea en la tabla anual.

San Pablo, por su parte, no solo cayó en La Bombonera, sino que en el Brasileirao perdió 2-0 como visitante frente al Palmeiras y cayó a la undécima posición.

*Probables formaciones

-San Pablo: Rafael; Domingos Duarte, Arboleda, Sabino; Lucas Ramon, Danielzinho, Marcos Antonio, Luciano, Iago Borduchi; Artur y Gustavo Santana. DT: Dórival Junior.

-Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Alan Velasco, Miguel Merentiel y Leonel Flores. DT: Rodolfo Arruabarrena.

-Estadio: Morumbí

-Árbitro: Gustavo Tejera (Uru)

-VAR: Leodán González (Uru)

-Hora: 21:30.

-TV: DSports