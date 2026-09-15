Femenino: en Estudiantes y Villa Mitre finaliza la primera rueda de la segunda parte
9 de Julio expone su invicto en el Casanova y Bahiense va la Villa, en choque de escoltas.
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Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.
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Con la disputa de la quinta fecha se completa esta noche, desde las 21, la primera rueda correspondiente a la segunda parte de la Liga Bahiense de Básquetbol Oro Femenino, "Viviana Albizu".
El invicto 9 de Julio visitará a Estudiantes, arbitraje de Juan Agustín Matías y Joaquín Binsou.
En cuanto a novedades, el único puntero no tendría a Isabella Roldán y Delfinal Álves da Florencia, quienes están regresando del Campus de Desarrollo U18 de la CAB.
A la vez, Amparo Althabe no está recuperada de la dolencia del tendón. Y la que sí regresa es Emilia Fernández.
Mientras que en el albo no se registran ausencias
También se enfrentarán los escoltas Villa Mitre-Bahiense del Norte, en el José Martínez, contralor de Mariano Enrique e Iván Kalasnicoy.
En la Villa no juega Tiziana Giannechini (se lesionó el sábado en U21), mientras que Bahiense tampoco contará con Morena Lescano (motivos laborales) y Renata Vasconcelo (se sacó un lunar).
Libre tendrá Sportivo.
Posiciones
1º) 9 de Julio (3-0), 6 puntos
2º) Bahiense (2-1), 5
2º) Villa Mitre (2-1), 5
4º) Estudiantes (1-2), 4
4º) Sportivo (0-4), 4