Femenino: en Estudiantes y Villa Mitre finaliza la primera rueda de la segunda parte

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Con la disputa de la quinta fecha se completa esta noche, desde las 21, la primera rueda correspondiente a la segunda parte de la Liga Bahiense de Básquetbol Oro Femenino, "Viviana Albizu".

El invicto 9 de Julio visitará a Estudiantes, arbitraje de Juan Agustín Matías y Joaquín Binsou.

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En cuanto a novedades, el único puntero no tendría a Isabella Roldán y Delfinal Álves da Florencia, quienes están regresando del Campus de Desarrollo U18 de la CAB.

A la vez, Amparo Althabe no está recuperada de la dolencia del tendón. Y la que sí regresa es Emilia Fernández.

Mientras que en el albo no se registran ausencias

También se enfrentarán los escoltas Villa Mitre-Bahiense del Norte, en el José Martínez, contralor de Mariano Enrique e Iván Kalasnicoy.

En la Villa no juega Tiziana Giannechini (se lesionó el sábado en U21), mientras que Bahiense tampoco contará con Morena Lescano (motivos laborales) y Renata Vasconcelo (se sacó un lunar).

Libre tendrá Sportivo.

Posiciones

1º) 9 de Julio (3-0), 6 puntos

2º) Bahiense (2-1), 5

2º) Villa Mitre (2-1), 5

4º) Estudiantes (1-2), 4

4º) Sportivo (0-4), 4