LBB Plata: ¿qué tiene de particular para el invicto San Lorenzo la cancha que hoy vuelve a visitar?

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

La tabla de posiciones borrará esta noche su asterisco, cuando se enfrenten Argentino-San Lorenzo, a las 21, en el Ardubilio Severini, arbitraje de Alejandro Ramallo, Horacio Sedán y Jerónimo Javier Ocampo.

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El partido fue suspendido en su momento a raíz de la tormenta que afectó al gimnasio de Holdich 350 y corrresponde a la cuarta fecha -ya se disputaron dos más- de la segunda parte de la Liga Bahiense de Básquetbol Plata, "Carlos Spaccesi.

El celeste llega con plantel completo, mientras que el naranja continúa sin Nahuel Diez (desgarro) y Fermín Mariezcurrena (de viaje).

En la cancha de Argentino el actual puntero sufrió la primera derrota como visitante y única en el escenario natural de su eventual rival, porque las otras dos en esa condición fueron ante Sportivo, durante las finales el primer tramo, en cancha de Villa Mitre.

Será el tercer capítulo de una fecha que en su momento empezó con triunfo de El Nacional ante Sportivo -adelantado- (77-68) y continuó con victorias de Comercial (81-71 a 9 de Julio); Altense (94-48 a La Falda); Ateneo (65 a 62 a Bahía Basket) y Velocidad (85-60 a Espora).

La visita intentará conservar el invicto en esta parte, tras ganarle a Bahía Basket (101-79), 9 de Julio (82-66), Sportivo (87-62), Ateneo (72-67) y Comercial (81-71).

Argentino, por su parte, viene de recuperarse, venciendo de visita a Ateneo (87 a 82). En su recorrido en este segundo tramo, le ganó también a Espora (85-73) y 9 de Julio (71-64) y cedió ante Bahía Basket (89-86) y Sportivo (69-51).

Hasta el momento se enfrentaron en cuatro oportunidades, siempre dominando los que hicieron de locales: San Lorenzo 83, Argentino 64, en fase regular, y en cuartos, 74-63 y 68-61, lo mismo que Argentino en esa instancia: 75-59.

El viernes

El viernes se disputará la séptima fecha con San Lorenzo-Velocidad, Argentino-Comercial, Ateneo-Sportivo, 9 de Julio-El Nacional, Bahía Basket-La Falda y Espora- Altense.

Posiciones

Los equipos iniciaron la segunda parte arrastrando el 50% de los puntos obtenidos en la primera:

1º) San Lorenzo (14PG-2PP), 20 puntos (*)

2º) Altense (12-5), 19,5

3º) 9 de Julio (12-5), 19

4º) Comercial (11-6), 18,5

4º) El Nacional (9-8), 18,5

6º) Sportivo (10-7), 17,5

7º) Velocidad (8-9), 16,5

7º) Ateneo (7-10) 16,5

9º) Argentino (8-8), 16 (*)

10º) Bahía Basket (5-12), 15,5

11º) La Falda (3-14), 13,5

12º) Espora (2-15), 13