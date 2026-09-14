XIII Juegos Suramericanos: programa nacional del martes 15
Habrá acción en bochas, boxeo, BMX Freestyle, ciclismo ruta, clavados, esgrima, e-sports, gimnasia artística, golf, hockey, pesas, natación, patín artístico, patín velocidad, pentatlón, remo, sóftbol, SUP, tiro, vóleibol y vóleibol playa.
mgiovannini@lanueva.com
Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.
El tercer día de competencias oficial de los XIII Juegos Suramericanos contará con un programa de 21 disciplinas, distribuidos en Santa Fe capital, Rosario, Rafaela, Recreo y Paraná.
En la cuna de la bandera, sede principal del evento, comenzarán el golf, con el bahiense Miguel Carballo, y el vóleibol. Además, Juan Segundo Rodríguez definirá su competencia en patín artístico, con el programa largo.
Mientras que en Paraná, con las bahienses Mariana Gorosito y Florencia Salguero, la selección argentina de sóftbol se medirá con Bolivia y Colombia.
El programa de actividades para este martes es el siguiente:
Esgrima (Rosario)
10:00 - Sable individual femenino / Preliminares, con Candela Espinosa Veloso y Alicia Perroni
12:30 - Espada individual masculino / Preliminares, con Jesús Lugones Ruggeri y Alec Brooke
Finales a partir de las 17:00
E-Sports (Rosario)
14:00 - Valorant masculino / Semifinales, con Enzo Brito, Facundo Chávez, Luciano Pensa, Jerónimo Quirno Costa, Federico Riveiro Nieto y Gabriel Villanueva
Gimnasia artística (Rosario)
16:20 - Piso, barra fija, barras paralelas, arzones, anillas y salto / Final, día 1, con Santiago Mayol, Daniel Villafañe, Matías Coralizzi, Ivo Chiapponi y Nahuel Pardo
16:20 - Viga, piso, salto y barras asimétricas / Final, día 1, con Emilia Acosta, Isabella Ajalla, Julieta Lucas, Rocío Saucedo, Delfina Estoco y Fila Dalinger
Clavados (Rosario)
13:00 - Trampolín 3 m individual femenino / Finales, con Azul Chiorazzo y Auka Sosa
Levantamiento de pesas (Rosario)
14:00 - 57 kg femenino / Final, con Martina Mendoza
17:30 - 61 kg femenino / Final, con María Luz Casadevall
Natación (Rosario)
09:45 - 100 m mariposa, con Laila Chain e Iara Fernández
09:49 - 100 m mariposa masculino, con Santiago Grassi y Ulises Cazau
09:57 - 200 m espalda femenino, con Malena Santillán y Cecilia Dieleke
10:03 - 50 m pecho femenino, con Macarena Ceballos y Martina Barbeito
10:05 - 50 m pecho masculino, con Dante Nicola
Finales desde las 18:00
1500 m libre femenino, con Delfina Dini
1500 m libre masculino, con Lucas Alba y Thiago Pizzini
4 x 100 m relevo libre femenino
4 x 100 m relevo libre masculino
Patinaje artístico (Rosario)
10:00 - Libre femenino / Programa largo, con Micaela Lopetegui y Valentina Longo
12:40 - Libre masculino / Programa largo, con Juan Segundo Rodríguez y Franco Mastroianni
16:00 - Danza femenino / Danza libre, con Delfina Veljanovich y Camila Tello
18:00 - Danza masculino / Danza libre, con Facundo Nieva Biza y Ulises Loiseau
Petinaje velocidad (Rosario)
09:30 - 500 metros + D femenino / Clasificación, con Micaela Siri
10:00 - 500 metros + D masculino /Clasificación, con Tobías González
10:30 - 500 metros + D femenino / Semifinal
10:45 - 500 metros + D masculino / Semifinal
16:00 - 5000 metros puntos / Final, con Naiara Sagasti y Lucía Monje
16:30 - 5000 metros puntos / Final, con Ken Kuwada y Benjamín Gader Baca Cau
17:00 - 500 metros + D femenino / Final
17:15 - 500 metros + D masculino / Final
Pentatlón (Rosario)
10:00 - Esgrima masculino / Semifinal A, con Franco Serrano, Vladimir Dovichi y Nelson Espeleta
15:00 - Esgrima masculino / Semifinal B, con Franco Serrano, Vladimir Dovichi y Nelson Espeleta
Vóleibol playa (Rosario)
13:00 - Clasificación 9° al 12°, con Bautista Amieva-Maciel Bueno vs. Paraguay
14:00 - Cuartos de final, con María Belén Enriquez-Brenda Churin vs. Perú
15:00 - Cuartos de final, con Morena Abdala-Agostina Ghigliazza vs. Brasil
17:00 - Cuartos de final, con Nicolás Capogrosso-Tomás Capogrosso vs Uruguay.
Vóleibol (Rosario)
15:00 - Selección femenina vs. Paraguay
Golf (Rosario)
09:00 - Individual y por equipos, con Miguel Ángel Carballo, Segundo Oliva Pinto, Mía Yaya y Ana Giulano
Bochas (Santa Fe)
08:30 - Petanca mixto / Grupo B, con Candela Molina y Gabriel Alejandro Crespi vs. Paraguay
09:30 - Volo individual femenino / Grupo B, con Romina Bolatti vs. Venezuela
11:00 - Punta raffa volo / Clasificación, con Renzo Farías y Milagros Victoria Pereyra
15:30 - Volo individual femenino / Clasificación, con Romina Bolatti
17:00 - Petanca mixto / Clasificación, con Candela Molina y Gabriel Crespi
19:00 - Volo individual masculino / Clasificación, con Lucas Hecker
Hockey (Santa Fe)
16:00 - Selección femenina vs. Uruguay
SUP (Santa Fe)
Desd las 12:00
Sprint masculino / Serie 1, con Santino Basaldella y Lucía Clembosky
Sprint femenino /Serie 1, con Juliette Duhaime
Remo (Santa Fe)
Desde las 9:00
Doble par de remos cortos Masculino (M2X) / Series
Doble peso ligero femenino (2XWL) / Series
Doble peso ligero masculino (2XML) / Series
Dos remos largos sin timonel masculino (M2-) / Series
Dos remos largos sin timonel femenino (W2-) / Series
Individual peso ligero femenino (1XWL) / Series
Individual peso ligero masculino (1XML) / Series
Ocho remos largos con timonel mixto (MIX8+) / Final
Un par de remos cortos femenino (W1X) / Final
Boxeo (Rafaela)
Desde las 15:00
Hasta 70 kg masculino / Cuartos de final, con Mateo Tavone v.s Jorge Sabatel (Uruguay)
Hasta 80 kg masculino / Cuartos de final, con Nahuel Roldán vs. Wanderley Pereira (Brasil)
Ciclismo-BMX Freestyle (Rafaela)
14:30 - Individual femenino / Final, con Analía Zacarías
15:30 - Individual masculino / Final 1, con Manuel Turone
16:30 - Individual masculino / Final 12, con Manuel Turone
Ciclismo-Ruta (Rafaela)
09:00 - Contrarreloj femenino / Final, con Delfina Dibella
11:30 - Contrarreloj masculino / Final, con Mateo Kalejman
Sóftbol (Paraná)
18:00 - Selección femenina vs. Bolivia
20:30 - Selección femenina vs. Colombia
Tiro (Recreo)
09:00 - 10 m pistola de aire mixto / Clasificación, con Josefina Mella, Germán Coucas, Victoria Luna Avellaneda y Germán Zaupa
09:00 - Skeet femenino /Clasificación, con Mara Kucharski
09:00 - Skeet masculino / Clasificación, con Federico Gil y Ariel Romero
10:40 - 10 m pistola de aire mixto / Final
12:30 - 10 m rifle de aire mixto / Clasificación, con Fernanda Russo, Alexis Eberhardt, Lola Sánchez y Julián Gutiérrez
14:10 - 10 m rifle de aire mixto / Final