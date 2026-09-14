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Santa Fe 2026.

XIII Juegos Suramericanos: programa nacional del martes 15

Habrá acción en bochas, boxeo, BMX Freestyle, ciclismo ruta, clavados, esgrima, e-sports, gimnasia artística, golf, hockey, pesas, natación, patín artístico, patín velocidad, pentatlón, remo, sóftbol, SUP, tiro, vóleibol y vóleibol playa.

Fotos: La Nueva.

El tercer día de competencias oficial de los XIII Juegos Suramericanos contará con un programa de 21 disciplinas, distribuidos en Santa Fe capital, Rosario, Rafaela, Recreo y Paraná. 

En la cuna de la bandera, sede principal del evento, comenzarán el golf, con el bahiense Miguel Carballo, y el vóleibol. Además, Juan Segundo Rodríguez definirá su competencia en patín artístico, con el programa largo.

Mientras que en Paraná, con las bahienses Mariana Gorosito y Florencia Salguero, la selección argentina de sóftbol se medirá con Bolivia y Colombia.

El programa de actividades para este martes es el siguiente:

Esgrima (Rosario)
10:00 - Sable individual femenino / Preliminares, con Candela Espinosa Veloso y Alicia Perroni
12:30 - Espada individual masculino / Preliminares, con Jesús Lugones Ruggeri y Alec Brooke
Finales a partir de las 17:00

E-Sports (Rosario)
14:00 - Valorant masculino / Semifinales, con Enzo Brito, Facundo Chávez, Luciano Pensa, Jerónimo Quirno Costa, Federico Riveiro Nieto y Gabriel Villanueva

Gimnasia artística (Rosario)
16:20 - Piso, barra fija, barras paralelas, arzones, anillas y salto / Final, día 1, con Santiago Mayol, Daniel Villafañe, Matías Coralizzi, Ivo Chiapponi y Nahuel Pardo
16:20 - Viga, piso, salto y barras asimétricas / Final, día 1, con Emilia Acosta, Isabella Ajalla, Julieta Lucas, Rocío Saucedo, Delfina Estoco y Fila Dalinger

Clavados (Rosario)
13:00 - Trampolín 3 m individual femenino / Finales, con Azul Chiorazzo y Auka Sosa

Levantamiento de pesas (Rosario)
14:00 - 57 kg femenino / Final, con Martina Mendoza
17:30 - 61 kg femenino / Final, con María Luz Casadevall

Natación (Rosario)
09:45 - 100 m mariposa, con Laila Chain e Iara Fernández
09:49 - 100 m mariposa masculino, con Santiago Grassi y Ulises Cazau
09:57 - 200 m espalda femenino, con Malena Santillán y Cecilia Dieleke
10:03 - 50 m pecho femenino, con Macarena Ceballos y Martina Barbeito
10:05 - 50 m pecho masculino, con Dante Nicola
Finales desde las 18:00
1500 m libre femenino, con Delfina Dini
1500 m libre masculino, con Lucas Alba y Thiago Pizzini
4 x 100 m relevo libre femenino     
4 x 100 m relevo libre masculino     

Patinaje artístico (Rosario)
10:00 - Libre femenino / Programa largo, con Micaela Lopetegui y Valentina Longo
12:40 - Libre masculino / Programa largo, con Juan Segundo Rodríguez y Franco Mastroianni
16:00 - Danza femenino / Danza libre, con Delfina Veljanovich y Camila Tello
18:00 - Danza masculino / Danza libre, con Facundo Nieva Biza y Ulises Loiseau

Petinaje velocidad (Rosario)
09:30 - 500 metros + D femenino / Clasificación, con Micaela Siri
10:00 - 500 metros + D masculino /Clasificación, con Tobías González
10:30 - 500 metros + D femenino / Semifinal
10:45 - 500 metros + D masculino / Semifinal
16:00 - 5000 metros puntos / Final, con Naiara Sagasti y Lucía Monje
16:30 - 5000 metros puntos / Final, con Ken Kuwada y Benjamín Gader Baca Cau
17:00 - 500 metros + D femenino / Final
17:15 - 500 metros + D masculino / Final

Pentatlón (Rosario)
10:00 - Esgrima masculino / Semifinal A, con Franco Serrano, Vladimir Dovichi y Nelson Espeleta
15:00 - Esgrima masculino / Semifinal B, con Franco Serrano, Vladimir Dovichi y Nelson Espeleta

Vóleibol playa (Rosario)
13:00 - Clasificación 9° al 12°, con Bautista Amieva-Maciel Bueno vs. Paraguay
14:00 - Cuartos de final, con María Belén Enriquez-Brenda Churin vs. Perú
15:00 - Cuartos de final, con Morena Abdala-Agostina Ghigliazza  vs. Brasil
17:00 - Cuartos de final, con Nicolás Capogrosso-Tomás Capogrosso vs Uruguay.

Vóleibol (Rosario)
15:00 - Selección femenina vs. Paraguay

Golf (Rosario)
09:00 - Individual y por equipos, con Miguel Ángel Carballo, Segundo Oliva Pinto, Mía Yaya y Ana Giulano

Bochas (Santa Fe)
08:30 - Petanca mixto / Grupo B, con  Candela Molina y Gabriel Alejandro Crespi vs. Paraguay
09:30 - Volo individual femenino / Grupo B, con Romina Bolatti vs. Venezuela
11:00 - Punta raffa volo / Clasificación, con Renzo Farías y Milagros Victoria Pereyra
15:30 - Volo individual femenino / Clasificación, con Romina Bolatti
17:00 - Petanca mixto / Clasificación, con Candela Molina y Gabriel Crespi
19:00 - Volo individual masculino / Clasificación, con Lucas Hecker

Hockey (Santa Fe)
16:00 - Selección femenina vs. Uruguay

SUP (Santa Fe)
Desd las 12:00
Sprint masculino / Serie 1, con Santino Basaldella y Lucía Clembosky
Sprint femenino /Serie 1, con Juliette Duhaime

Remo (Santa Fe)
Desde las 9:00
Doble par de remos cortos Masculino (M2X) / Series
Doble peso ligero femenino (2XWL)  / Series     
Doble peso ligero masculino (2XML) / Series     
Dos remos largos sin timonel masculino (M2-) / Series     
Dos remos largos sin timonel femenino (W2-)  / Series     
Individual peso ligero femenino (1XWL) / Series     
Individual peso ligero masculino (1XML) / Series     
Ocho remos largos con timonel mixto (MIX8+) / Final     
Un par de remos cortos femenino (W1X) / Final

Boxeo (Rafaela)
Desde las 15:00
Hasta 70 kg masculino / Cuartos de final, con Mateo Tavone v.s Jorge Sabatel (Uruguay)
Hasta 80 kg masculino / Cuartos de final, con Nahuel Roldán vs. Wanderley Pereira (Brasil)

Ciclismo-BMX Freestyle (Rafaela)
14:30 - Individual femenino / Final, con Analía Zacarías
15:30 - Individual masculino / Final 1, con Manuel Turone
16:30 - Individual masculino / Final 12, con Manuel Turone

Ciclismo-Ruta (Rafaela)
09:00 - Contrarreloj femenino / Final, con Delfina Dibella
11:30 - Contrarreloj masculino / Final, con Mateo Kalejman

Sóftbol (Paraná)
18:00 - Selección femenina vs. Bolivia
20:30 - Selección femenina vs. Colombia

Tiro (Recreo)
09:00 - 10 m pistola de aire mixto / Clasificación, con Josefina Mella, Germán Coucas, Victoria Luna Avellaneda y Germán Zaupa
09:00 - Skeet femenino /Clasificación, con Mara Kucharski
09:00 - Skeet masculino / Clasificación, con Federico Gil y Ariel Romero
10:40 - 10 m pistola de aire mixto / Final
12:30 - 10 m rifle de aire mixto / Clasificación, con Fernanda Russo, Alexis Eberhardt, Lola Sánchez y Julián Gutiérrez
14:10 - 10 m rifle de aire mixto / Final

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