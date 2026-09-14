XIII Juegos Suramericanos: programa nacional del martes 15

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.

El tercer día de competencias oficial de los XIII Juegos Suramericanos contará con un programa de 21 disciplinas, distribuidos en Santa Fe capital, Rosario, Rafaela, Recreo y Paraná.

En la cuna de la bandera, sede principal del evento, comenzarán el golf, con el bahiense Miguel Carballo, y el vóleibol. Además, Juan Segundo Rodríguez definirá su competencia en patín artístico, con el programa largo.

Mientras que en Paraná, con las bahienses Mariana Gorosito y Florencia Salguero, la selección argentina de sóftbol se medirá con Bolivia y Colombia.

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El programa de actividades para este martes es el siguiente:

Esgrima (Rosario)

10:00 - Sable individual femenino / Preliminares, con Candela Espinosa Veloso y Alicia Perroni

12:30 - Espada individual masculino / Preliminares, con Jesús Lugones Ruggeri y Alec Brooke

Finales a partir de las 17:00

E-Sports (Rosario)

14:00 - Valorant masculino / Semifinales, con Enzo Brito, Facundo Chávez, Luciano Pensa, Jerónimo Quirno Costa, Federico Riveiro Nieto y Gabriel Villanueva

Gimnasia artística (Rosario)

16:20 - Piso, barra fija, barras paralelas, arzones, anillas y salto / Final, día 1, con Santiago Mayol, Daniel Villafañe, Matías Coralizzi, Ivo Chiapponi y Nahuel Pardo

16:20 - Viga, piso, salto y barras asimétricas / Final, día 1, con Emilia Acosta, Isabella Ajalla, Julieta Lucas, Rocío Saucedo, Delfina Estoco y Fila Dalinger

Clavados (Rosario)

13:00 - Trampolín 3 m individual femenino / Finales, con Azul Chiorazzo y Auka Sosa

Levantamiento de pesas (Rosario)

14:00 - 57 kg femenino / Final, con Martina Mendoza

17:30 - 61 kg femenino / Final, con María Luz Casadevall

Natación (Rosario)

09:45 - 100 m mariposa, con Laila Chain e Iara Fernández

09:49 - 100 m mariposa masculino, con Santiago Grassi y Ulises Cazau

09:57 - 200 m espalda femenino, con Malena Santillán y Cecilia Dieleke

10:03 - 50 m pecho femenino, con Macarena Ceballos y Martina Barbeito

10:05 - 50 m pecho masculino, con Dante Nicola

Finales desde las 18:00

1500 m libre femenino, con Delfina Dini

1500 m libre masculino, con Lucas Alba y Thiago Pizzini

4 x 100 m relevo libre femenino

4 x 100 m relevo libre masculino

Patinaje artístico (Rosario)

10:00 - Libre femenino / Programa largo, con Micaela Lopetegui y Valentina Longo

12:40 - Libre masculino / Programa largo, con Juan Segundo Rodríguez y Franco Mastroianni

16:00 - Danza femenino / Danza libre, con Delfina Veljanovich y Camila Tello

18:00 - Danza masculino / Danza libre, con Facundo Nieva Biza y Ulises Loiseau

Petinaje velocidad (Rosario)

09:30 - 500 metros + D femenino / Clasificación, con Micaela Siri

10:00 - 500 metros + D masculino /Clasificación, con Tobías González

10:30 - 500 metros + D femenino / Semifinal

10:45 - 500 metros + D masculino / Semifinal

16:00 - 5000 metros puntos / Final, con Naiara Sagasti y Lucía Monje

16:30 - 5000 metros puntos / Final, con Ken Kuwada y Benjamín Gader Baca Cau

17:00 - 500 metros + D femenino / Final

17:15 - 500 metros + D masculino / Final

Pentatlón (Rosario)

10:00 - Esgrima masculino / Semifinal A, con Franco Serrano, Vladimir Dovichi y Nelson Espeleta

15:00 - Esgrima masculino / Semifinal B, con Franco Serrano, Vladimir Dovichi y Nelson Espeleta

Vóleibol playa (Rosario)

13:00 - Clasificación 9° al 12°, con Bautista Amieva-Maciel Bueno vs. Paraguay

14:00 - Cuartos de final, con María Belén Enriquez-Brenda Churin vs. Perú

15:00 - Cuartos de final, con Morena Abdala-Agostina Ghigliazza vs. Brasil

17:00 - Cuartos de final, con Nicolás Capogrosso-Tomás Capogrosso vs Uruguay.

Vóleibol (Rosario)

15:00 - Selección femenina vs. Paraguay

Golf (Rosario)

09:00 - Individual y por equipos, con Miguel Ángel Carballo, Segundo Oliva Pinto, Mía Yaya y Ana Giulano

Bochas (Santa Fe)

08:30 - Petanca mixto / Grupo B, con Candela Molina y Gabriel Alejandro Crespi vs. Paraguay

09:30 - Volo individual femenino / Grupo B, con Romina Bolatti vs. Venezuela

11:00 - Punta raffa volo / Clasificación, con Renzo Farías y Milagros Victoria Pereyra

15:30 - Volo individual femenino / Clasificación, con Romina Bolatti

17:00 - Petanca mixto / Clasificación, con Candela Molina y Gabriel Crespi

19:00 - Volo individual masculino / Clasificación, con Lucas Hecker

Hockey (Santa Fe)

16:00 - Selección femenina vs. Uruguay

SUP (Santa Fe)

Desd las 12:00

Sprint masculino / Serie 1, con Santino Basaldella y Lucía Clembosky

Sprint femenino /Serie 1, con Juliette Duhaime

Remo (Santa Fe)

Desde las 9:00

Doble par de remos cortos Masculino (M2X) / Series

Doble peso ligero femenino (2XWL) / Series

Doble peso ligero masculino (2XML) / Series

Dos remos largos sin timonel masculino (M2-) / Series

Dos remos largos sin timonel femenino (W2-) / Series

Individual peso ligero femenino (1XWL) / Series

Individual peso ligero masculino (1XML) / Series

Ocho remos largos con timonel mixto (MIX8+) / Final

Un par de remos cortos femenino (W1X) / Final

Boxeo (Rafaela)

Desde las 15:00

Hasta 70 kg masculino / Cuartos de final, con Mateo Tavone v.s Jorge Sabatel (Uruguay)

Hasta 80 kg masculino / Cuartos de final, con Nahuel Roldán vs. Wanderley Pereira (Brasil)

Ciclismo-BMX Freestyle (Rafaela)

14:30 - Individual femenino / Final, con Analía Zacarías

15:30 - Individual masculino / Final 1, con Manuel Turone

16:30 - Individual masculino / Final 12, con Manuel Turone

Ciclismo-Ruta (Rafaela)

09:00 - Contrarreloj femenino / Final, con Delfina Dibella

11:30 - Contrarreloj masculino / Final, con Mateo Kalejman

Sóftbol (Paraná)

18:00 - Selección femenina vs. Bolivia

20:30 - Selección femenina vs. Colombia

Tiro (Recreo)

09:00 - 10 m pistola de aire mixto / Clasificación, con Josefina Mella, Germán Coucas, Victoria Luna Avellaneda y Germán Zaupa

09:00 - Skeet femenino /Clasificación, con Mara Kucharski

09:00 - Skeet masculino / Clasificación, con Federico Gil y Ariel Romero

10:40 - 10 m pistola de aire mixto / Final

12:30 - 10 m rifle de aire mixto / Clasificación, con Fernanda Russo, Alexis Eberhardt, Lola Sánchez y Julián Gutiérrez

14:10 - 10 m rifle de aire mixto / Final