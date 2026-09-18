Se viene el clásico: qué dijeron en la previa los capitanes de Argentino y Sociedad Sportiva

Ricardo Sbrana rsbrana@lanueva.com Periodista de La Nueva desde 1995, especializado en rugby y básquetbol; con colaboraciones en casi todas las secciones de la redacción (locales, policiales, regionales, Ritmo Joven, revista Nueva, Espectáculos)

Este sábado el rugby bahiense volverá a vibrar con otra edición del clasico entre Argentino y Sociedad Sportiva, correspondiente a la fecha 12 del Regional Pampeano A.

Con arbitraje de Santiago Bevaqua (Sur), Chanchos y Palomas protagonizarán una jornada muy atractiva en el Country con los tres partidos: 12.15 en Preintermedia (arbitraje de Gianfranco Canzio Otero), 14 en Intermedia (Esteban Bevaqua) y 15.45 en el choque principal. Que despertó mucha expectativa porque será revancha del 66-10 del conjunto Blanco en La Carrindanga, porque los quipos arrastran contextos diferentes en el certamen y porque el presente agrega lo suyo.

Cantalejos: "Necesitamos los puntos"

Los capitanes de uno y otro, Francisco Cantalejos en la visita y Pedro Selvarolo en el dueño de casa, respondieron en la previa para "La Nueva." cuáles son los argumentos de sus equipos para ganar el clásico.

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"La clave del partido va a pasar por las fijas, en un principio, en el primer tiempo. Ahí somos dominantes, venimos bastante firmes con el line y maul. Y después, debemos forzar a agrupar gente para que nuestros tres cuartos puedan llegar al try", dijo Cantalejos sobre un Sportiva que viene de perder como local ante el líder Mar del Plata Club (31-25).

Si bien en la fecha pasada recuperó a Joaquín Rey Saravia entre los backs, el Blanco no contó con otros habituales titulares (en el pack) como Iñaki Azcoitía, los hermanos Luca y Thiago Loiacono y Tomás Inchausti, aunque el DT Diego Samuel lo confirmó en la previa a "La Nueva." ante Mardel, pero no estuvo en planilla entre los 23 del partido. Entre los backs, Mateo Köhler y Patricio y Renato Cantalejos, por ejemplo. Por si fuera poco, el sábado entró como definidor el ala Agustín Antinori, pero salió lesionado a sólo 7 minutos de haber ingresado.

"Estamos con bastantes bajas pero venimos teniendo un gran año. En este último tiempo por ahí se nos complicó con las bajas y demás. Tuvimos algunas derrotas. Pero estamos bien, sólidos para este partido", dijo Cantalejos, quien viene de apoyar 2 tries a Mar del Plata Club.

Las Palomas llegan en un momento atípico de 2 derrotas consecutivas, con un sprint de un triunfo en los últimos cuatro compromisos. Hoy marcha 4º y todavía no está asegurada la clasificación a semifinales.

"Más allá de nuestras fortalezas como equipo y si bien ellos están remontando y recuperaron algunos jugadores, será un gran partido. Pero nuestro principal argumento para ganar es que necesitamos los puntos para meternos entre los cuatro primeros. Los necesitamos sí o sí. A falta de tres partidos tenemos que ganar dos para entrar tranquilos y entrar a semifinales. Es el argumento más grande que tenemos para buscar un triunfo", agregó el tercera línea.

Selvarolo: "Estamos en levantada"

Argentino llegará al clásico sin victorias tras 11 presentaciones. Por contundente, un número que sugiere que el Chancho se acostumbró a perder. Pero a partir de recuperar personal (Ramiro Correa, Tomás Moro y Manuel Molina), mostró signos de cambio en su juego ante rivales superiores como Mar del Plata Club y la jornada pasada ante Los Cardos, al que dominó en el el marcador durante 60 minutos de visitante.

El foco del Azul está puesto en la instancia que viene y que, desde el sábado pasado, sabe que jugará: la Reválida A-B por mantener la segunda plaza de la URS en la máxima categoría.

"Como siempre se habla, se trata de un clásico, que jugaremos de local y en esta etapa del año. Factores más que suficientes para querer ganar este partido", dijo Pedro Selvarolo.

"Aunque no se den los resultados, como equipo estamos en levantada. Ya empezamos a tener buenas sensaciones con Mar del Plata Club de local y ni hablar con Cardos allá. Viajamos unos 60 jugadores... Después de nueve meses de competencia, es algo muy positivo. En cuanto al juego, las sensaciones son de tener buen scrum, try de maul y buenos lanzamientos", explicó el medio scrum.

A tres fechas para que finalice la segunda rueda, el foco de Argentino está puesto en los tres partidos que se le vienen desde el 24 de octubre en la Reválida A-B (7º y 8º del TRP A más el 1º y 2º del TRP B).

"La idea principal es llegar a la Reválida súper prendidos, con plantel bien armado, disponer de variantes y con muchos jugadores dispuestos a jugar e impecables físicamente. Estamos pensando en eso, no tanto en el rival (del sábado). Como dije, obviamente eso se impone de por sí al tratarse de un clásico. Pero por sobre todo, queremos llegar bien preparados (a la Reválida), para ganar los tres partidos. Primero nos quedan tres partidos de esta etapa que queremos ganar y el primero es con Sportiva", dijo "Pepo".

"Es lo que pensamos todos -agregó- y para lo que venimos preparándonos: para mantener la plaza del TRP A que recuperamos y ganamos el año pasado. Como no se fueron dando los resultados en lo que va del regional, el objetivo principal en esta etapa es mantenernos compitiendo en el A", concluyó.