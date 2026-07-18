Sportiva ganó el clásico con bonus y volvió a la punta en el Regional Pampeano A

Ricardo Sbrana rsbrana@lanueva.com Periodista de La Nueva desde 1995, especializado en rugby y básquetbol; con colaboraciones en casi todas las secciones de la redacción (locales, policiales, regionales, Ritmo Joven, revista Nueva, Espectáculos)

Pasó una quinta fecha del Regional Pampeano A de rugby que dejó cambios en las posiciones de la categoría principal.

Sociedad Sportiva volvió a la punta al conseguir un cómodo triunfo con punto bonus ante Argentino por 66-10, en partido disputado en La Carrindanga y arbitrado por Santiago Bevaqua (Sur).

Este impulso del XV blanco desde el 4º a la cima tuvo que ver en los 10 tries y con las derrotas de los únicos invictos que le quedaban al torneo, Universitario (Mar del Plata) y Mar del Plata Club.

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Justamente, "Uni" que llegaba como único líder cayó como local ante el campeón marplatense Comercial por 25 a 15. A su vez Sporting se quedó con el clásico ante "Mardeló" al superarlo 39 a 31 en la Villa Marista. Al no sumar bonus ofensivo (apoyó 4 de sus 5 tries en la primera etapa, que ganó por 28-0) el ganador quedó un punto abajo de Las Palomas.

Y qué semana se viene, porque el próximo sábado bahienses y marplatenses se medirán en nuestra ciudad por los cuartos de final del Torneo del Interior B. Rivales que además, tras el receso de los próximos dos fines de semana del TRP, se reencontrarán en la reanudación nuevamente en suelo bahiense, por la sexta fecha del Regional A.

Hoy en los preliminares también ganaron Las Palomas: 59-12 en Intermedia y 66-28 en Preintermedia.

Buen partido este sábado en La Carrindanga en la categoría principal, con dos protagonistas que pusieron los suyo para otra edición de este clásico. Sportiva golpeó primero con un try de Iñaki Azcoitia a los 2m pero en un contexto en el que Argentino tuvo la pelota, mostró su solidez en el scrum y le provocó algunas infracciones al local entre las 10 y las 22.

Luego de ese 7-0 parcial Juan Ferrino Cantarelli tuvo tres chances de palos de las cuales anotó en la tercera. Lamentablemente, el fullback del Chancho se retiró con posible fractura de cúbito en el brazo izquierdo a los 23m. Para entonces Sportiva ganaba 14-3 ya con try de Luca Loiacono, mientras que a los 30m llegó la conquista de Pedro Zorzano para el 21-3 a los 30m

Mientras que por el centro de la cancha el duelo de los forwards fue intenso y parejo, Las Palomas comenzaron a marcar diferencias cuando abrieron la pelota, logrando continuidad en el contacto y explotando los espacios, para anotar dos tries más convertidos vía Felipe Serrat (37m.) y Alan Martínez (40m.). Aprovechando, también, el hombre de más por la amarilla al octavo Nicolás Marengo.

Tras el 33-3 de la primera parte, en la reanudación el Chancho descontó con try de Guido Marconi, tras un penal jugado rápido que sorprendió a la defensa local (33-10, 50m.). En los minutos posteriores y ya con recambio en cancha Sociedad Sportiva amplió cifras con tries por afuera de Rafael Larrañaga Astibia (56m.), nuevamente Alan Martínez (58m.), Mateo Cardoso Lopes (66m.) y dos de Juan Cruz Samuel (70m. y 78m.).

Felipe Serrat aportó un total de 8 conversiones, mientras que Pedro Selvarolo agregó una para Argentino.

La quinta fecha tuvo también la victoria de Los Cardos ante San Ignacio por 31 a 19, partido que se jugó en cancha de Uncas (Tandil) después del encuentro que los locales le ganaron a Universitario (Bahía) por 54 a 10, en el pendiente de la fecha 5 del Regional Pampeano B.

Cardos tiene su cancha suspendida.

Cómo seguirá

Tras el receso de dos semanas el Regional Pampeano retomará su actividad el fin de semana del sábado 8 y domingo 9 de agosto próximo.

Este es el detalle de partidos en ambas categorías para la sexta fecha, que en el caso del TRP B será la penúltima de la fase clasificatoria:

Regional A: Sociedad Sportiva-Sporting, Argentino-San Ignacio, Comercial-Los Cardos y Mar del Plata Club-Universitario.

Regional B: Estudiantes (O)-Universitario, Los 50-Uncas, Biguá-Los Miuras y Unión del Sur-Pueyrredón.