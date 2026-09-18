Sub 19: las chicas comenzaron goleando en Monte y los chicos dieron batalla en Rosario

Los Seleccionados Sub 19 de la Asociación Bahiense de Hockey comenzaron ayer su participación a nivel nacional, formando parte de los torneos que organiza la Confederación Argentina de Hockey y que se disputarán hasta el próximo domingo.

El combinado femenino comenzó goleando en Monte Hermoso, donde se disputa el Campeonato Argentino de Ascenso "A", que otorga dos boletos a la elite nacional.

Mientras que los varones tropezaron en sus dos presentaciones en el Campeonato Argentino masculino que se juega en Rosario, en lo que marcó el debut de Bahía en esta categoría, dando otro paso adelante para la disciplina.

Ambos equipos hoy cerrarán la fase de grupos y conocerán su destino en los cruces del fin de semana.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

*Damas

El seleccionado femenino Sub 19 arrancó de la mejor manera su participación en el Campeonato Argentino de Ascenso "A" que se disputa en Monte Hermoso.

En la cancha de agua del Complejo Municipal, Bahía venció a Santiago del Estero por 5 a 0 y se quedó con la victoria en la primera fecha de la Zona B.

Los goles del Naranja los anotaron Bianca Sardi (en dos ocasiones), Manuela Zabala, Morena Andrade y Morena Cervatto.

Por el otro partido del grupo, la Asociación Tucumana superó a Federación Neuquina por 2 a 1.

A lo largo de la jornada de hoy y luego de la doble presentación, los equipos definirán las posiciones de cara a los cruces: los dos primeros de cada zona asegurarán su permanencia de cara al próximo año y jugarán la semifinal por el ascenso y el acceso a la final.

En lo sucesivo, el combinado de nuestro medio se medirá ante Tucumán a las 11.40 y luego cerrará la primera fase frente a Neuquén, desde las 19.30.

*Caballeros

El seleccionado masculino cayó en sus dos presentaciones de ayer, en lo que marcó el debut absoluto para el combinado de la Asociación Bahiense en el Campeonato Argentino.

En el primer turno Bahía cayó ante Tucumán por 6 a 2 en estadio mundialista Luciana Aymar.

El Naranja había comenzado ganando con gol de de Maikol Benitez y luego descontó en el cierre Francisco Cañizares.

Luego, el elenco dirigido por Mauro Carrizo tropezó frente a la Federación Neuquina por 4 a 3.

Los tantos de Bahía los anotaron Baltazar Agudiak (en dos ocasiones) y Mauro Ferreyra.

Para esta tarde, la agenda del combinado de nuestro medio prevé, en principio, la definición de la primera fase ante la Federación Chilena, a partir de las 10.10 en cancha de Jockey Club.

Luego, la actividad para el equipo dirigido por Mauro Carrizo dependerá de la posición que ocupe en la tabla de posiciones.