Sub 19: las chicas juegan en Monte y los chicos harán historia en Rosario

Los seleccionados Sub 19 de la Asociación Bahiense de Hockey se presentan a partir de hoy y hasta el domingo en los campeonatos nacionales que organiza y fiscaliza la Confederación Argentina.

El combinado femenino se presentará en Monte Hermoso, que recibirá el certamen en la cancha de agua del Complejo Municipal, y disputará el Campeonato Argentino de Ascenso "A".

Los varones, en tanto, jugarán en Rosario, Santa Fe, marcando un hecho histórico para la disciplina de nuestra ciudad ya que será la primera experiencia en esta categoría.

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-Damas

El seleccionado femenino de la Asociación Bahiense competirá en Monte Hermoso en Campeonato Argentino de Ascenso "A", que otorgará dos ascensos a la elite nacional para 2027.

Bahía integrará la Zona B, junto a la Asociación Tucumana, la Federación Neuquina y la Federación de Santiago del Estero.

En el otro grupo, en tanto, estarán la Asociación Marplatense, la Federación Entrerriana, la Asociación Santafesina y la Asociación Sudoeste de Buenos Aires.

El debut del combinado de la ABH será hoy ante Santiago del Estero, desde las 15.

El viernes, en tanto, el Naranja tendrá doble programación: ante Tucumán (a las 11.40) y frente a Neuquén (19.30).

Luego de la fase de grupos, el sábado se disputarán los cruces por las semifinales hacia el título y los dos ascensos (los dos primeros de cada grupo) y los cruces por el quinto puesto.

El partido por el título está programado para el domingo a las 11.50.

*La palabra del DT

"Venimos de un proceso muy lindo, con un excelente grupo de jugadoras. Comenzamos a principio de año, con la expectativa de tener un buen rendimiento deportivo dentro del torneo", admitió Ricardo Mora, el entrenador del Sub 19.

"Sabemos que es un torneo muy duro -agregó-, que todos los equipos que nos tocará enfrentar son muy competitivos, pero confiados que estas jugadoras van a entregar el maximo para posicionar a la Asociación lo mas alto que se pueda", remarcó Ricky,].

"Contamos con un cuerpo técnico de excelencia, con aportes muy positivos para el crecimiento del grupo e intentaremos poner en la cancha lo que venimos trabajando todos los entrenamientos. El primer día será muy importante para nosotros, ya que se nos presentará una guía para que estaremos en este torneo", cerró Mora.

*El plantel

Jugadoras: Josefina Carranza, Josefina Sauer, Camila Rodríguez, Morena Andrade, Abril Acuña, Milena Presti, Delfina Esandi, Manuela Zabala, Bianca Sardi, Delfina Hernández, Uma Melger, Delfina Montesi, Brisa Díaz, Nahiara Bérgamo, Mía Torres, Mora Toledo, Tatiana Chaves, Valentina Guerra, Morena Cervatto y Bianca Gette.

Entrenador: Ricardo Mora.

Asistente: Pablo Laschiaza.

Preparador físico: Franco Fittipaldi.

Video asistente: Facundo Sanhueza.

Presidente Delegación: Cristian Bossia.

Jefa de Equipo: Sol Ayala.

Kinesióloga: Josefina Calió.

Prensa: Gaspar Ollé.

-Caballeros

El seleccionado masculino Sub 19 hará su estreno en el Campeonato Argentino, certamen que reúne a 13 equipos divididos en 4 zonas.

Se trata del debut del combinado de nuestro medio en esta categoría, lo que además le permite tener la línea completa, con representación en Sub 14, Sub 16, Sub 19 y Mayores.

En definitiva, un paso en el más en el crecimiento de la rama masculina para nuestra ciudad y la región.

Bahía integrará la Zona D junto a la Asociación Tucumana, la Federación Chilena y la Federación Neuquina.

El debut del Naranja será hoy con doble presentación.

En primer turno, el combinado de nuestro medio se medirán ante Tucumán a las 10.40, en el estadio Mundialista Luciana Aymar.

Luego, a las 17.20, Bahía se enfrentará ante Neuquén en cancha de Jockey Club.

El viernes, en tanto, cerrará la primera fase ante Chile a las 10.10 nuevamente en Jockey.

A partir del sábado y durante el domingo se disputarán los cruces eliminatorios para definir las posiciones finales.

Las otras zonas estarán compuestas de la siguiente manera:

-Zona A: Mendoza, Tandil y Salta.

-Zona B: Litoral, San Juan y Entre Ríos.

-Zona C: Buenos Aires, Valle de Chubut y Córdoba.

*La palabra del DT

"Estamos muy bien, con muchas ganas de competir. Es un grupo que tiene buenas condiciones y que viene creciendo. Llegamos al torneo con la intención de trasladar a la cancha todo el trabajo que venimos realizando y, sobre todo, de tener una identidad de juego clara", reconoció Mauro Carrizo, el entrenador de los pibes.

"Sabemos que vamos a encontrarnos con equipos muy fuertes -admitió-, cada partido va a exigirnos al máximo, pero confiamos en nuestras herramientas. Buscaremos ser un equipo intenso, ordenado y protagonista, tratando de aprovechar nuestras fortalezas y adaptándonos a lo que plantee cada rival".

"Más allá de los resultados, queremos que los chicos puedan disfrutar esta primera experiencia, ya que también es el primer Sub19 de la ABH en competir al máximo nivel. Este torneo los va a ayudar a seguir creciendo tanto individual como colectivamente. Tenemos muchas expectativas y estamos preparados para afrontar el desafío", cerró Mauro.

*El plantel de Bahía

Jugadores: Simón Narváez, Tiziano López, Simón Duarte, Emiliano Grillo, Santiago Gallardo, Mauricio Miranda, Baltazar Agudiak, Joaquín González, Maikol Benítez, Matías Montero, Francisco Cañizares, Mauro Ferreyra, Santiago Álvarez, Santino Farrugia, Bautista Holman), Leonardo Gómez, Damián Aban y Joaquín Terán.

Entrenador: Mauro Carrizzo.

Asistente: Agustín Ferrer.

Preparador físico: Félix Zamora.

Video asistente: Joaquín Díaz.

Presidente Delegación: Esteban Agudiak.

Jefe de Equipo: Tobías Salvatori.

Prensa: Mayra Gómez.