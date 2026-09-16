Barracas, de local, y Whitense, de visita, festejaron en los adelantos de la LBB Bronce

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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Barracas derrotó a Sportivo Bahiense B, 66 a 63 y Whitense hizo lo propio ante Bahiense del Norte B, por 66 a 61, en los partidos adelantados de la décima y penúltima fecha de la Liga Bahiense de Básquetbol Bronce.

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Barracas 66, Sportivo B 63

La cuarta victoria en fila sumó Barracas, tras superar a Sportivo B, 66 a 63.

En un trámite sumamente parejo, el local tuvo un mejor cierre (perdía 57-56) y tuvo efectivo a Martín Quevedo desde la línea (2-2), después de un triple de Matías Pristupa que dejó a la visita uno abajo.

El local tuvo a Ramiro Catalá con 16 puntos (2-5 en t3, 2-5 en t2 y 6-8 en t1), 10 rebotes, 4 asistencias y 4 recuperos, mientras que rafael Eliosoff aportó 14 unidades (1-3 en t2, 4-6 en t2 y 3-4 en t1) y 11 rebotes.

En tanto, el tirador Luciano Polak metió 15 puntos, con 7-10 en t2, 1-2 en t1 y un curioso 0-7 en t3.

En el tricolor. Lucas Santarelli completó 21 puntos (9-14 en t2), 11 rebotes y 4 asistencias.

Barracas (66): M. Capurso (3), R. Eliosoff (14), L. Polak (15), A. Passeggi (6), L. Durán fi; D. Ilari (2), R. Catalá (16) y M. Quevedo (10). DT: Mario Errazu.

Sportivo B (63): F. Galassi (8), L. Temporelli (7), M. Pristupa (10), Y. Asnaghi (5), L. Santarelli (21), fi; J. Abad (2), B. Guaglianone (2), F. Arizcuren (3) y M. Rosso (5). DT: Joaquín Tuerto.

Cuartos: Barracas, 15-15; 36-33 y 48-49.

Árbitros: Sebastián Arcas y Leandro Bressan.

Cancha: El Bosque (Barracas).

Bahiense B 61, Whitense 66

El ascendente Whitense derrotó a Bahiense del Norte B, 66 a 61, sumó la cuarta victoria en fila y séptima en diez presentaciones.

Con estos resultado, Los Aviones Azules (metieron 10-19 en t3) continúan escalando en las posiciones, de cara a los playoffs.

Tuvo una gran noche Francisco Cruz, que sumó 26 puntos (4-9 en triples, 2-3 en dobles y 10-13 en libres), más 5 asistencias y 4 rebotes. En tanto, Marcos Ruarte tomó 13 rebotes y Franco Pentenero aportó 15 unidades (3-6 en t3 y 3-3 en t2), más 4 recobres.

En el tricolor, Leo La Bella metió 17 puntos (2-7 en t3, 4-4 en t2 y 3-3 en t1) y César Massa terminó con 23 unidades (4-9 en t3, 4-9 en t2 y 3-4 en t1).

Bahiense del Norte B (61): L. La Bella (17), C. Massa (23), G. Di Stéfano (8), J.C. Dauphin (3), C. Brugniere (3), fi; M. Moretti (3), F. Pérez (4), F. Sureda, D. Faure, A. Vilarino, y A. Tavella. DT: Santiago Cappa.

Whitense (66): F. Cruz (26), F. Pentenero (15), T. Iturriaga (5), M. Ruarte (13), G. Resler, fi; J. Burgos (4), L. Robledo, L. Romano (3) y U. Martínez. DT: Sebastián Dodero.

Cuartos: Bahiense B, 18-21; 31-29 y 51-54.

Árbitros: Néstor Schernenco y Fabrizio Rey.

Cancha: Manu Ginóbili (Bahiense).

Cómo sigue

La fecha se completará el domingo con Caza y Pesca-Velocidad B, Pellegrini-Fútbol y Tenis, Bella Vista-Fortín y Sporting-Los Andes.

En la última programación se enfrentarán Velocidad B-Sporting, Los Andes-Bahiense B, Whitense-Barracas, Sportivo B-Bella Vista, Fortín Club-Pellegrini y Fútbol y Tenis-Caza y Pesca.

Posiciones

El segundo tramo los equipos lo iniciaron arrastrando el 50% de los puntos del primero:

1º) Barracas (16PG-5PP), 27 (*) puntos

2º) Pellegrini (16-4), 26

2º) Bahiense B (15-6), 26 (*)

4º) Whitense (13-8), 25,5 (*)

5º) Caza y Pesca (14-6), 25

6º) Sportivo B (13-8), 24,5 (*)

7º) Sporting (10-10), 21,5

8º) Los Andes (9-11), 20,5

9º) Bella Vista (7-13), 20

10º) Fútbol y Tenis (4-16), 18

11º) Fortín Club (2-17), 16,5

11º) Velocidad B (3-16), 16,5

(*) Tienen un partido más.