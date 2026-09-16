Estudiantes pisó fuerte en Brasil y se metió en las semifinales de la Copa Libertadores

Estudiantes de La Plata sacó chapa en Brasil y venció 1-0 a Corinthians, por la vuelta de los cuartos de final de la Conmebol Libertadores.

El Pincha avanzó a las semifinales con un global de 2-1 gracias a un golazo agónico de Alexis Castro. Memphis Depay tuvo la chance de igualarlo desde los doce pasos en el último minuto del encuentro pero desvió su penal.

Estudiantes espera en semifinales por el vencedor del choque entre Flamengo e Independiente del Valle, que se definirá este jueves.

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El primer tiempo fue parejo y, por momentos, ambos equipos tuvieron cierta cautela al momento de atacar. De esa forma, casi no hubo situaciones de verdadero peligro en ambas áreas.

En condición de visitante y ante una hinchada exultante, el Pincha intentó controlar el balón y ser creativo para generar oportunidades, sin recurrir a los pelotazos o centros aislados. Por su parte, Corinthians perdió el control de los hilos en la mitad de la cancha en varios tramos del partido. Pese a eso, ambos equipos parecían estar cómodos con el desarrollo del partido.

La jugada más clara de la primera mitad llegó recién a los 42 minutos. Con una jugada iniciada por González Pírez, Joaquín Correa llegó al fondo por izquierda, tiró un centro que fue desviado y en el borde del área remató Tobio Burgos, apenas desviado por el palo derecho de Souza.

Para el segundo tiempo, los técnicos decidieron no hacer cambios y salieron con los mismos once que habían terminado el primer tiempo.

En los primeros minutos, Estudiantes arrancó mejor, metiendo a Corinthians en su propio campo, aunque con poca imaginación para terminar las jugadas. El equipo de Medina recurrió especialmente a los centros desde ambos costados, sin peligrosidad.

A los 7 minutos, Estudiantes se salvó de una contra. Después de intentar avasallar a Corinthians en el inicio del segundo tiempo, el equipo brasileño manejó muy bien una contra que luego no pudo conectar Memphis Depay.

El desarrollo del complemento continuó sin demasiadas emociones hasta que, sobre el final, el “Pincha”, que había levantado el nivel en el encuentro, se adelantó en el marcador con un gol de Alexis Castro, que remató de volea un pase de Tomás Palacios.

Sobre el final del partido, el árbitro Jesús Valenzuela, a instancias del VAR, sancionó la pena máxima a favor del “Timão” luego de que un balón impactara en el brazo del defensor Leandro González Pírez.

El neerlandés Memphis Depay fue el encargado de ejecutar el tiro penal, pero envió el disparo por encima del travesaño y desperdició una ocasión inmejorable de llevar la partida a la tanda de penales.