Estrella defendió una idea ante Bahiense del Norte y se consolida en lo alto de la LBB Oro

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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Instagram: ferodriguez_

Estrella continúa disfrutando de la punta en soledad, tras vencer esta noche a Bahiense del Norte, como local, 67 a 56, en el partido adelantado correspondiente a la quinta fecha de la Liga Bahiense de Básquetbol Oro, "Rubén Fillottrani".

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Con mucha confianza, seguridad en su juego y claridad conceptual, el equipo del barrio San Martín volvió a mostrarse sólido, a partir de una defensa firme que incomodó en toda la noche al tricolor, frenando cuando intentó correr y conteniéndolo las veces que fue hacia adentro.

Entre los tiros incómodos que tomó Bahiense y sus bajos porcentajes, el local se vio favorecido en la transición de atrás hacia adelante.

Estrella construyó un juego ofensivo consistente, pausado, eligiendo los momentos de cada uno, lo cual poco a poco fue frustrando a un rival al que le costó horrores anotar, por lo anteriormente comentado.

Y si bien el local se abrió camino con un extraordinario porcentaje a distancia en el primer cuarto (5 de 7), los 11 de luz le permitieron fallar en el segundo (0-9) y aun así poder seguir teniendo el control del juego.

Corriendo la cancha, impidiendo que lo hiciera Bahiense, y potenciándose individualmente en diferentes momentos, Estrella se mantuvo en su plan de juego y demostró por qué ocupa la primera posición.

Le había ganado en esta segunda parte a Barrio Hospital, Independiente y Olimpo, tres que están en la parte baja de la tabla, y ahora bajó a un rival de los de arriba, nada menos que a uno de sus escoltas y a quien superó en las dos oportunidades que enfrentó.

Individualmente en Estrella todos tuvieron un rol importante, con algunos que marcaron la diferencia, como Carlos Balmaceda, autor de 13 puntos (6-10 en dobles 1-2 en libres) y dominando en la pintura con 12 rebotes.

La frialdad de Santiago Quiroga se tradujo en sus 21 puntos (4-13 en triples, 1-3 en dobles y 7-7 en libres). Otro que se mostró firme fue Fausto Herrera, autor de 14 puntos (3-5 en t3, 2-4 en t2 y 1-2 en t1), más 5 rebotes.

Además, Bautista Olivera y todo su oficio -con y sin pelota- se puso al servicio de un equipo en el que cada uno conoce su función, como Tomás Peña y Alan Pan, ambos desde la conducción, o el mismo Federico Macías como hombre de refresco.

Frente a este escenario Bahiense no encontró la salida, metió 4-29 en triples, tuvo contenida a su figura Augusto Lamonega, Guido Muzi esta vez no pudo sacar ventajas y quien más lastimó por momentos fue Juan Pedro Hollender, aportando 18 puntos (8-10 en dobles).

Lo cierto que pasaron cinco fechas y a falta de seis para finalizar la fase regular, Estrella viene transitando el mismo camino que lo llevó al Nº1 en la primera parte, ahora con la experiencia y tranquilidad que le devuelve su exitoso presente.

Esta noche logró imponer el juego que se propuso, y de promediar 88,33 bajó a 67, pero claro, su rival anotó 56, su puntuación más baja de la temporada.

Es que el Nº1 también hay que saber "defenderlo", y Estrella así lo entendió.

Estrella (67): T. Peña (1), F. Herrera (14), S. Quiroga (21), B. Olivera (9), C. Balmaceda (13), fi; F. Macías (6), A. Pan (3), G. Oyarzo, M. Gizzi y M. Astradas. DT: Walter Romerniszyn.

Bahiense del Norte (56): A. Lamonega (11), S. Luengo, G. Muzi (12), E. Roberson (8), J.P. Hollender (18), fi; B. Lozano, L. Ruggiero (3), J.C. Hoya (2), T. Amatte (2), E. Andino, M. Udovich y A. Risacher. DT: Alejandro Navallo.

Cuartos: Estrella, 24-13; 31-23 y 50-38.

Árbitros: Emanuel Sánchez, Sebastián Giannino y Sam Inglera.

Cancha: Luis Álvarez (Estrella).

El resto

Este viernes completarán la fecha Napostá-Pacifico, Villa Mitre-L.N. Alem, Pueyrredón-Barrio Hospital, Liniers-Independiente y Estudiantes-Olimpo.

Posiciones

Para este segundo tramo, los equipos arrastraron el 50% de los puntos de la fase regular del primero:

Po. Equipo Puntos

​​​​​1°) Estrella (13PG-3PP) 19 puntos (*)

2º) Bahiense (10-6), 17 (*)

3º) Napostá (11-4), 16

4º) Pueyrredón (9-6), 15,5

5º) Pacífico (8-7), 15

5º) Liniers (8-7), 15

7º) Villa Mitre (8-7), 14,5

7º) Estudiantes (8-7), 14,5

9º) L.N. Alem (6-9), 13,5

10º) Independiente (3-12), 11,5

10º) Olimpo (4-11), 11,5

12º) Barrio Hospital (3-12), 11

(*) Tienen un partido más.