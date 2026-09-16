Cavalli fue segunda en el time trial y va de candidata en el BMX Racing de los Juegos Suramericanos

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.

Este miércoles llegó el turno de Agustina Cavalli en estos XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

La bahiense tuvo una correcta actuación en el time trial del BMX Racing femenino y terminó segunda, en la jornada que funcionó como clasificación y puesta a punto antes del momento que realmente contará para el podio.

En la pista de BMX de Rafaela, recientemente estrenada para recibir esta competencia, Cavalli completó su recorrido en 37s368 y quedó a 0s546 de la colombiana Nicole Foronda, quien registró 36s822 y se quedó con el primer puesto de la clasificación.

La tercera posición fue para otra representante argentina, la riojana Agostina Ruarte, con 37s739, mientras que Paola Reis, de Brasil, terminó cuarta con 38s041. La ecuatoriana Domenica Mora completó el clasificador, con 44s654.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Más allá de la posición obtenida, la jornada tuvo un objetivo concreto: poner a punto a las corredoras y ordenar la competencia de cara a las mangas decisivas.

Cavallli afrontará mañana la jornada por las medallas con la expectativa lógica que genera su condición de una de las candidatas a pelear por los primeros puestos.

El sistema de competencia del BMX Racing contempla tres carreras para la rama femenina, que tendrán el mismo valor a la hora de construir la clasificación final. En cada una de ellas, las corredoras obtendrán puntos de acuerdo con la posición en la que terminen.

Al finalizar las tres carreras se sumarán esos resultados y se confeccionará la tabla definitiva.