Se define el Nonagonal: Olimpo y Villa Mitre juegan el domingo y la fecha arranca el viernes

Se conoció hoy cómo se disputará la novena y última fecha del Nonagonal del Torneo Federal A, que definirá los 4 clasificados (por grupo) a los cuartos de final conducentes al primer ascenso a la Primera Nacional.

La jornada que involucrará a Villa Mitre y Olimpo (aún ambos con chances de avanzar) se jugará desdoblada y no con todos los juegos en simultáneo.

Sin embargo, los dos equipos de nuestra ciudad se presentarán el domingo a las 15.

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El tricolor recibirá a Kimberley de Mar del Plata, con la obligación de ganar para seguir con chances (ver abajo).

El árbitro en El Fortín será Leandro Sosa Abrile.

Mientras que el aurinegro visitará a Alvarado en Mar del Plata, sabiendo que si se impone avanzará de fase (ver chances abajo).

El juez en el estadio José María Minella será Matías Billone Carpio.

La fecha, en tanto, comenzará el viernes ya que por cuestiones lógisticas, Cipolletti visitará a Juventud Antoniana en Salta, desde las 21 con Rodrigo Rivero como árbitro.

En caso de que el albinegro gane será puntero (al menos momentáneamente) y asegurará su lugar en la siguiente instancia.

Mientras que los salteños están últimos y jugarán la Reválida.

Además, el domingo a las 15, Huracán Las Heras (ya sin chances) recibirá a Atenas de Río Cuarto (con chances), a las 15 con el puntaltense Fernando Marcos como juez.

*Las chances

Olimpo puede sacar su boleto a la próxima instancia con cualquiera de los tres resultados.

Si gana, el aurinegro estará en la siguiente fase.

En caso de empatar, avanzará entre los 4 en caso de que se den al menos uno de estos resultados: Cipolletti no gana ante Juventud Antoniana en Salta y/o Kimberley no triunfa en su visita a Villa Mitre en Bahía.

Si pierde, el elenco dirigido por Carlos Mungo debe esperar al menos una de estas variantes: que pierda Cipolletti, que Villa Mitre y Kimberley igualan y/o que el tricolor le gane al Dragón por la misma o peor diferencia por la que pierda Olimpo y sin marcar más de un gol, ya que los criterios de desempate son: diferencia de gol, goles a favor o tabla general.

Además, el auriengro ya aseguró su lugar en la próxima edición de la Copa Argentina, a la que clasificarán los primeros 5 de cada nonagonal.

Mientras que Villa Mitre tiene menos margen de error, ya que está obligado a vencer a Kimberley en El Fortín y también depende de otros resultados.

Para avanzar, debe ganar y que pierda Cipolletti o ganar y que Olimpo caiga y quede con peor diferencia de gol o menor cantidad de goles hechos que el tricolor.

*La tablas

-Zona B: 1°) Alvarado, 14 puntos; 2°) Atenas de Río Cuarto, 13; 3°) Olimpo, 12; 4°) Cipolletti, 12; 5°) Argentino de Monte Maíz, 11; 6°) Kimberley, 10; 7°) Villa Mitre, 9; 8°) Huracán Las Heras, 4 y 9°) Juventud Antoniana, 2.

-Zona A: 1°) San Martín de Formosa, 16 puntos; 2°) Gimnasia de Chivilcoy, 14; 3°) Sol de América de Formosa, 13; 4°) Douglas Haig, 11; 5°) 9 de Julio de Rafaela, 11; 6°) Defensores de Belgrano de Villa Ramallo, 10; 7°) Sarmiento de La Banda, 5; 8°) Sportivo Belgrano, 5 y 9°) Mitre de Posadas, 4.

En caso de que dos equipos estén igualados en puntos, los criterios de desempate son: diferencia de gol, goles a favor o puntos en la tabla y sumatoria de puntos en la Tabla General de la etapa anterior.

*Cómo sigue

La tercera fase del Torneo Federal A serán los playoffs (cuartos de final) conducentes al primer ascenso hacia la Primera Nacional y la disputarán los 4 mejores elencos de cada Nonagonal.

Allí se medirán a eliminación directa a doble partido, cruzando 1° vs 4° y 2° vs 3° de ambas zonas.

Las llaves se definirán siempre en la cancha del equipo mejor ubicado, que también tendrán ventaja en caso de que la serie quede igualada en puntos y goles.

Los otros 5 equipos de cada Nonagonal seguirán su camino por la Reválida, que será conducente al segundo ascenso y a la que se irán sumando los equipos eliminados de la zona campeonato.

Estos elencos comenzarán a competer recién el 11 de octubre.