Carballo sigue en la pelea: el bahiense marcha tercero tras dos rondas en el golf de los Juegos Suramericanos

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.

Miguel Ángel Carballo ya no es el líder del golf de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, pero continúa metido de lleno en la pelea por las posiciones de privilegio.

El bahiense completó este miércoles la segunda ronda con 74 golpes y, tras 36 hoyos disputados, acumula 142 impactos, exactamente en el par de la cancha, lo que lo ubica en el tercer puesto de la clasificación masculina.

Carballo había comenzado el torneo de la mejor manera. El lunes, en la primera jornada, había firmado una tarjeta de 68 golpes (-3), quedando en lo más alto de la tabla. Sin embargo, este martes tuvo una segunda vuelta más complicada: necesitó 74 golpes, tres sobre el par, y cedió algo de terreno.

De todos modos, la diferencia sigue siendo corta y todavía quedan 36 hoyos por jugar.

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El nuevo líder es el colombiano Felipe Álvarez, quien tuvo una destacada segunda ronda. Después de comenzar con 71 golpes, completó los segundos 18 hoyos con 68, cuatro bajo el par, para alcanzar los 139 golpes (-3) acumulados.

Apenas un golpe detrás aparece el argentino Agustín Oliva Pinto, quien repitió una muy buena actuación y, luego de los 71 golpes de la primera ronda, presentó una tarjeta de 69 en la segunda, dos bajo el par. Con 140 golpes (-2), se encuentra en el segundo lugar y es el escolta inmediato del colombiano.

Carballo, en tanto, comparte el tercer puesto con Gustavo Morgan, de Chile, y Tomás Gana, también representante chileno. Los tres acumulan 142 golpes.

La tercera ronda se disputará este jueves, mientras que el viernes llegará el turno de la cuarta y última jornada, en la que quedarán definidas las posiciones y las medallas.