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¡Lo logró! Max Verstappen corrió en karting y pasó a 100 competidores en sólo 35 minutos

El tetracampeón de la Fórmula 1 superó el desafío en Silverstone.

El neerlandés Max Verstappen superó el exótico desafío al que se enfrentó esta tarde en Silverstone.

El cuatro veces campeón de la Fórmula 1 corrió en karting contra otros 100 pilotos, partiendo último.

Pese a largar desde el final de la fila, el piloto de Red Bull logró superar a todos sus oponentes, que iban quedado eliminado a medida de que Max los sobrepasaba.

En las primeras tres vueltas, Verstappen ya había adelantado a ¡80 corredores! y terminó de completar el desafío en 14 giros y 35 minutos, mucho antes del final ya que la cita estaba pautado a 30 vueltas o 75 minutos.

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