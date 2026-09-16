¡Lo logró! Max Verstappen corrió en karting y pasó a 100 competidores en sólo 35 minutos
El tetracampeón de la Fórmula 1 superó el desafío en Silverstone.
El neerlandés Max Verstappen superó el exótico desafío al que se enfrentó esta tarde en Silverstone.
El cuatro veces campeón de la Fórmula 1 corrió en karting contra otros 100 pilotos, partiendo último.
Pese a largar desde el final de la fila, el piloto de Red Bull logró superar a todos sus oponentes, que iban quedado eliminado a medida de que Max los sobrepasaba.
En las primeras tres vueltas, Verstappen ya había adelantado a ¡80 corredores! y terminó de completar el desafío en 14 giros y 35 minutos, mucho antes del final ya que la cita estaba pautado a 30 vueltas o 75 minutos.