Atajó en Villa Mitre y amargó a Olimpo en una semifinal, pero ahora juega de 9: “Todo muy loco”

Sergio Daniel Peysse peche1503@hotmail.com Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

“Y sí, es un poco loco, pero lo venía pensando desde hace un tiempo, no me puedo olvidar del pasado, cuando empecé a jugar al fútbol lo hice de delantero”, fue la reacción de Daniel Moyano, ex arquero de Villa Mitre en la temporada 2022-2023, cuando le pregunté por la determinación de dejar el arco y pararse de referente de área en el compromiso que su equipo Tucumán Central, perdió 4-0 ante Sportivo Las Parejas por la fecha que cerró la fase inicial de la Reválida del Federal A.

El conjunto tucumano fue el primero de la actual edición en perder la categoría, es decir que en 2027 será parte del nuevo torneo Regional que se pondrá en marcha en el mes de abril.

“Como estábamos en problemas para completar el banco de suplentes, el entrenador me consultó, antes del partido, si estaba dispuesto a ocupar una posición en el campo. Me preguntó si me animaba y le respondí que sí, que le daba para adelante, y me dio la camiseta 15, je,je”, graficó el golero que en el tricolor disputó 39 cotejos (3 por Copa Argentina).

Moyano, una de las figuras de Tucumán Central, dejó los guantes y se paró como delantero en el último partido del equipo en el certamen (tiene libre el finde).

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El cambio se produjo a falta de 7 minutos para el final, cuando su elenco ya caía por 4 tantos frente a Sportivo Las Parejas. Con un banco diezmado, que contaba apenas con cuatro suplentes, el cuerpo técnico decidió recurrir a una alternativa poco habitual y Moyano tuvo su estreno fuera del arco.

La particular situación se dio además en un contexto especial para el conjunto tucumano: el descenso ya estaba consumado desde la fecha anterior, por lo que el encuentro ante Sportivo Las Parejas marcó el cierre de su participación en la categoría.

Pero la historia de Moyano en Tucumán Central ya había quedado marcada meses antes. El arquero fue una de las grandes figuras del equipo en el histórico ascenso conseguido en febrero, luego de una destacada actuación en la final frente a General Paz Juniors, disputada en Catamarca.

En aquella definición, el cuidapalos fue determinante y también tuvo un papel protagónico en la tanda de penales, que Tucumán Central ganó por 4-3. Una actuación que lo convirtió en uno de los nombres más recordados de aquella campaña.

El 6 de noviembre de 2022, el 1 nacido el 23 de junio de 1995 en la localidad tucumana de Famaillá, había sido el justiciero de la Villa en los penales frente a Olimpo, en la semifinal (el tiempo regular del encuentro, que era la revancha, había finalizado 0-0) de la zona campeonato del Federal A.

Moyano, que había ingresado por la lesión de Facundo Tavoliere, le atajó los disparos desde los 12 pasos a Ivo Di Búo y Claudo Cevasco, llevando al Trico a la final por el ascenso frente a Racing de Córdoba, la que no pudo superar en el estadio La Pedrera de San Luis.

Más allá de la particular decisión aparece una situación mucho más compleja. Moyano reveló que el club atraviesa serios inconvenientes económicos y aseguró que existen importantes atrasos salariales. “Hace siete meses que no pagan”, afirmó.

Según comentó, esa situación provocó la salida de numerosos integrantes del plantel y obligó al equipo a recurrir a juveniles. “Se fueron todos los jugadores. Terminamos jugando con chicos de Reserva que estaban en la lista, chicos que ni siquiera habían debutado en la Primera local y pasaron directamente a debutar en el Federal A”, sostuvo.

--Al menos diste un pase gol en el ratito que estuviste en cancha.

--Sí, lo dejé solo a mi compañero. No toqué muchas pelotas, yo tampoco estaba al cien porque venía de recuperarme de una fractura en un dedo, pero la idea era terminar decorosamente el torneo; no pasando vergüenza.