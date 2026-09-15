Diario de viaje, día 3: un crecimiento de cuatro años, entre medallas de oro

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.

Hay ciudades que quedan asociadas para siempre a un momento. Para Juanse Rodríguez, Rosario ya tiene dos.

Las historias que van surgiendo en estos Juegos Suramericanos tienen que ver mucho con el presente, aunque para el oriundo de Saavedra, existe una conexión con el pasado imposible de disimular.

Allá por mayo de 2022 tuve la posibilidad de hablar con él, cuando apenas tenía 15 años y acababa de convertirse en campeón de los Juegos Suramericanos de la Juventud. No fue una entrevista más, fue también conocerlo, saber de su entorno y de su vida, que más tarde lo llevó a Bahía Blanca y al club El Nacional.

Cuatro años después, casi en el mismo lugar, volvimos a encontrarnos. Esta vez, con Juanse convertido en un patinador de 20 años, campeón panamericano, medallista mundial y, nuevamente, campeón de un Juego Suramericano... aunque ahora de adultos, en la categoría Senior.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En 2022, Juanse llegó a Rosario como uno de los tantos adolescentes que descubrían por primera vez lo que significaba competir en un evento multideportivo. Había nervios, ilusión y ganas de pasarla bien. Después de ganar el oro en patinaje artístico, me decía justamente eso: que había ido a disfrutar y que terminó llevándose el premio más grande.

Esta vez la escena fue completamente diferente.

Juanse salió a competir en el flamante Invencible Rosario, uno de los nuevos escenarios construidos para estos Juegos, pegado al patinódromo utilizado aquella vez (en el centro, claro, no la pista...).

Lo hizo frente a una multitud que prácticamente llenó las tribunas, lo contagió de energía y le quitó los nervios, aunque gran parte de ese trabajo ya lo habían conseguido su entrenadora, Gabriela Montecchiari, la preparadora física Fabiana Buquete, quien trabaja la parte de flexibilidad, Vanina Santicchia, y la de nutrición, Cecilia Martinangeli; más Walter Iglesias, Karina Maidana y un grupo de trabajo que no sale a patinar, pero lo sostiene en cada salto.

Y sus padres, María José y Mauricio, que volvieron a estar entre el público. Por eso Juanse hacía la "M" con sus dedos, mirándolos y devolviéndoles la confianza.

Y estaba también él, mucho más grande, mucho más experimentado y con otra responsabilidad.

Rodríguez había terminado primero en el programa corto y después sostuvo esa posición en el largo. Sumó 132.57 puntos en esa segunda presentación y alcanzó un total de 209.67, para quedarse nuevamente con el título suramericano.

Pero quizás la diferencia más grande entre aquel Juanse y este no se mida en puntos. Se mide en experiencia.

Esa que también fui ganando yo a la hora de cubrir este tipo de eventos infinitos, de tener ese contacto directo con los protagonistas y de palpar, en el lugar de los hechos, esas sensaciones que no trascienden pantallas.

En 2022, Juanse estaba descubriendo el mundo de los Juegos. En lo personal, ya tenía un par de experiencias previas, pero aquel Rosario me marcó por la intensidad de la cobertura, por empezar a entender por dónde va la cosa.

Hasta mañana.

La Nueva. está presente para cubrir las alternativas de los XIII Juegos Suramericanos desde el lugar de los hechos.

Podés seguir la información al instante en:

-Espacio dedicado dentro del sitio web de La Nueva.

-Cuenta de Instagram de La Nueva

-Cuenta de Instagram de La Nueva Deportes

-Cuenta de Instagram de Mauro Giovannini

-Cuenta de Instagram de Victoria Álvarez Fortunato

-Programa de streaming El Diario Deportivo (lunes a viernes de 15 a 16) por lanueva.com, twitch.tv/lanuevaweb y YouTube (La Nueva Web).

-Programa de LU2 Radio Bahía Blanca Allica y Prieta (lunes a viernes de 13.30 a 15)

Calendario de eventos del ciclo olímpico

2026

12/9 al 26/9 - XIII Juegos Suramericanos (Santa Fe, Rosario y Rafaela, Argentina)

31/10 al 13/11 - IV Juegos Olímpicos de la Juventud (Dakar, Senegal)

2027

1/4 al 10/4 - I Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior (Rosario, Argentina)

23/7 al 8/8 - XX Juegos Panamericanos (Lima, Perú)

2028

14/7 al 30/7 - XXXIV Juegos Olímpicos (Los Ángeles, Estados Unidos)

2029

II Juegos Argentinos de Alto Rendimiento

III Juegos Panamericanos Junior (Rosario, Argentina)

V Juegos Suramericanos de la Juventud

2030

XIV Juegos Suramericanos

V Juegos Olímpicos de la Juventud (Santiago de Chile, Asunción del Paraguay o Bangkok)

2031

II Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior

XXI Juegos Panamericanos (Asunción, Paraguay)

2032

23/7 al 8/8 - XXXV Juegos Olímpicos (Brisbane, Australia)