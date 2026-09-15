XIII Juegos Suramericanos: programa nacional de un extraordinario miércoles 16

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.

El cuarto día de competencias oficial de los XIII Juegos Suramericanos contará con un programa de 25 disciplinas.

Se tratará del día más cargado, con actividad en seis de las siete sedes: Santa Fe capital, Rosario, Rafaela, Recreo, Paraná y Vicente López.

En la cuna de la bandera, sede principal del evento, comenzará el fútbol, aunque no jugará Argentina. Además, continuará el golf, que lidera el bahiense Miguel Carballo y será, también, el día de cierre para la natación.

En Rafaela dará inicio el BMX Racing, con la bahiense Agustina Cavalli y la etapa contrarreloj.

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Mientras que en Paraná, con las bahienses Mariana Gorosito y Florencia Salguero, la selección argentina de sóftbol se medirá con Brasil.

El programa de actividades para este miércoles es el siguiente:

Acuáticos-Clavados (Rosario)

13:00 - Trampolín 3 m sincronizado / Finales, con Azul Chiorazzo y Auka Sosa

Ecuestre-Adiestramiento (Rosario)

12:30 - Final, con Leonardo Godoy, Diane Amendolara, Fiorella Mengani, Verónica Malberti y Federico De Michelis

Esgrima (Rosario)

09:00 - Florete equipos / Preliminares, con Valentina Cassanello, Sofía Espinoza Roquez, Daniela Espinoza Roquez y Micaela Silva

14:30 - Sable equipos / Preliminares, con Pascual Di Tella, Juan Bacha, Tomás Alitisz Santana y Santino Pérez Pastorino

Esports (Rosario)

16:00 - Valorant / Semifinales, con Enzo Brito, Facundo Chávez, Luciano Pensa, Jerónimo Quirno Costa, Federico Riveiro Nieto y Gabriel Villanueva

Gimnasia artística (Rosario)

15:20 - Salto / Final, con Daniel Villafañe

15:20 - Barras paralelas / Final, con Ivo Chiapponi y Matías Coralizzi

15:20 - Viga de equilibrio / Final, con Julieta Lucas y Fila Dalinger

15:20 - Barra fija / Final, con Luca Alfieri y Nahuel Pardo

15:20 - Piso / Final, con Isabella Ajalla y Julieta Lucas

Golf (Rosario)

09:00 - Segunda ronda, con Miguel Ángel Carballo, Segundo Oliva Pinto, Mía Yaya y Ana Giulano

Levantamiento de pesas (Rosario)

11:00 - 85 kg masculino / Final, con Dante Pezzutti

13:00 - 69 kg femenino / Final, con María Paz Casadevall

15:00 - 95 kg masculino / Final, con Alejo Gómez Franco

Natación (Rosario)

09:45 - 50 m libre / Series, con Laila Chain y Andrea Berrino

09:51 - 50 m libre / Series, con Santiago Grassi y Guido Buscaglia

09:57 - 400 m libre / Series, con Lucas Alba y Thiago Pizzini

Finales desde las 18:00

4 x 100 relevo combinado mixto

200 m mariposa femenino

200 m mariposa masculino

Patinaje velocidad (Rosario)

10:00 - 10.000 metros eliminación femenino / Final, con Lucía Monje y Naiara Sagasti

10:30 - 10.000 metros eliminación masculino / Final, con Benjamín Gader y Ken Kuwada

Pentatlón (Rosario)

10:00 - Individual femenino / Final, con Martina Armanazqui Tur, Nerea Luna y Catalina Serio

15:00 - Individual masculino / Final, con Franco Serrano, Vladimir Dovichi y Nelson Espeleta

Vóleibol (Rosario)

15:00 - Selección femenina vs. Chile

Vóleibol playa (Rosario)

11:00 - Clasificación 5º al 8º, con Morena Abdala-Agostina Ghigliazza vs. María Belén Enriquez-Brenda Churin

13:00 - Clasificación 9° al 10°, con Bautista Amieva-Maciel Bueno vs. Uruguay

17:00 - Semifinales, con Nicolás Capogrosso-Tomás Capogrosso vs. Brasil

Balonmano (Santa Fe)

19:30 - Selección femenina vs. Colombia

Bochas (Santa Fe)

08:30 - Petanca mixto / Semifinal, con Candela Molina y Gabriel Crespi

10:30 - Punta raffa volo mixto / Semifinal, con Renzo Farías y Milagros Pereyra

15:30 - Volo individual femenino / Semifinal, con Romina Bolatti

19:00 - Volo individual masculino / Semifinal, con Lucas Hecker

Hockey (Santa Fe)

10:00 - Selección masculina vs. Brasil

Remo (Santa Fe)

09:00 - Dos remos largos sin timonel femenino (W2-), con Baluzzo Chialuzzo-Simonitti

09:20 - Individual peso ligero masculino (1XML), con Santino Menin

09:40 - Doble peso ligero femenino (2XWL), con Anika Fusile-Carola Molina

10:00 - Cuatro remos Llrgos sin timonel masculino (M4-), con Pacheco-Mansilla-Riveros-Romero

10:20 - Doble par de remos cortos masculino (M2X), con Calderón-Pacheco

10:40 - Ocho remos largos con timonel femenino (W8+), con Arango-Silvestro-Baluzzo-Simonitti-Manzotti-Orlandini-Deandrea-Cerrudo

Sóftbol (Paraná)

20:30 - Selección femenina vs. Brasil

SUP (Santa Fe)

11:00 - Técnico masculino / Final, con Santino Basaldella e Ignacio Arias

12:00 - Técnico femenino / Final, con Juliette Duhaime y Lucía Clembosky

Tiro (Recreo)

09:00 - 10 m pistola de aire masculino / Clasificación, con Germán Coucas y Germán Zaupa

09:00 - Skeet femenino / Clasificación, con Mara Kucharski

09:00 - Skeet masculino / Clasificación, con Federico Gil y Ariel Romero

Triatlón (Santa Fe)

12:00 - Sprint individual femenino, con Moira Miranda, Sofía De Rosas y Emilia Vargas

14:00 - Sprint individual masculino, con Bautista Arbizu, Tadeo Baruffato y Tiago Muñoz

Vela (Santa Fe)

Desde las 12:00

iQFoil femenino, con Chiara Ferretti

iQFoil masculino, con Joaquín Reutemann

Sunfish femenino, con Luciana Cardozo

Sunfish masculino, con Martín Alsogaray

ILCA 6 femenino, con Lucia Falasca

ILCA 7 masculino, con Francisco Guaragna

Snipe mixto, con Florencia Galimberti y Luciano Pesci

Boxeo (Rafaela)

15:00 - -51 kg femenino / Semifinal, con Tatiana Flores vs. Quiñones (Colombia)

15:00 - -65 kg femenino / Semifinal, con Lucía Marlene Muello vs. Palacios (Ecuador)

Ciclismo BMX Racing (Rafaela)

11:30 - Time trial femenino / Ronda 1, con Agustina Cavalli y Agostina Ruarte

11:40 - Time trial masculino / Ronda 1, con Gonzalo Molina y Federico Villegas

11:50 - Time trial femenino / Ronda 2, con Agustina Cavalli y Agostina Ruarte

12:00 - Time trial masculino / Ronda 2, con Gonzalo Molina y Federico Villegas

Bowling (Vicente López)

08:30 - Dobles femenino

12:30 - Dobles masculino