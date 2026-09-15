XIII Juegos Suramericanos: programa nacional de un extraordinario miércoles 16
Habrá acción en 25 disciplinas y se producirá el debut de la bahiense Agustina Cavalli.
mgiovannini@lanueva.com
Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.
El cuarto día de competencias oficial de los XIII Juegos Suramericanos contará con un programa de 25 disciplinas.
Se tratará del día más cargado, con actividad en seis de las siete sedes: Santa Fe capital, Rosario, Rafaela, Recreo, Paraná y Vicente López.
En la cuna de la bandera, sede principal del evento, comenzará el fútbol, aunque no jugará Argentina. Además, continuará el golf, que lidera el bahiense Miguel Carballo y será, también, el día de cierre para la natación.
En Rafaela dará inicio el BMX Racing, con la bahiense Agustina Cavalli y la etapa contrarreloj.
Mientras que en Paraná, con las bahienses Mariana Gorosito y Florencia Salguero, la selección argentina de sóftbol se medirá con Brasil.
El programa de actividades para este miércoles es el siguiente:
Acuáticos-Clavados (Rosario)
13:00 - Trampolín 3 m sincronizado / Finales, con Azul Chiorazzo y Auka Sosa
Ecuestre-Adiestramiento (Rosario)
12:30 - Final, con Leonardo Godoy, Diane Amendolara, Fiorella Mengani, Verónica Malberti y Federico De Michelis
Esgrima (Rosario)
09:00 - Florete equipos / Preliminares, con Valentina Cassanello, Sofía Espinoza Roquez, Daniela Espinoza Roquez y Micaela Silva
14:30 - Sable equipos / Preliminares, con Pascual Di Tella, Juan Bacha, Tomás Alitisz Santana y Santino Pérez Pastorino
Esports (Rosario)
16:00 - Valorant / Semifinales, con Enzo Brito, Facundo Chávez, Luciano Pensa, Jerónimo Quirno Costa, Federico Riveiro Nieto y Gabriel Villanueva
Gimnasia artística (Rosario)
15:20 - Salto / Final, con Daniel Villafañe
15:20 - Barras paralelas / Final, con Ivo Chiapponi y Matías Coralizzi
15:20 - Viga de equilibrio / Final, con Julieta Lucas y Fila Dalinger
15:20 - Barra fija / Final, con Luca Alfieri y Nahuel Pardo
15:20 - Piso / Final, con Isabella Ajalla y Julieta Lucas
Golf (Rosario)
09:00 - Segunda ronda, con Miguel Ángel Carballo, Segundo Oliva Pinto, Mía Yaya y Ana Giulano
Levantamiento de pesas (Rosario)
11:00 - 85 kg masculino / Final, con Dante Pezzutti
13:00 - 69 kg femenino / Final, con María Paz Casadevall
15:00 - 95 kg masculino / Final, con Alejo Gómez Franco
Natación (Rosario)
09:45 - 50 m libre / Series, con Laila Chain y Andrea Berrino
09:51 - 50 m libre / Series, con Santiago Grassi y Guido Buscaglia
09:57 - 400 m libre / Series, con Lucas Alba y Thiago Pizzini
Finales desde las 18:00
4 x 100 relevo combinado mixto
200 m mariposa femenino
200 m mariposa masculino
Patinaje velocidad (Rosario)
10:00 - 10.000 metros eliminación femenino / Final, con Lucía Monje y Naiara Sagasti
10:30 - 10.000 metros eliminación masculino / Final, con Benjamín Gader y Ken Kuwada
Pentatlón (Rosario)
10:00 - Individual femenino / Final, con Martina Armanazqui Tur, Nerea Luna y Catalina Serio
15:00 - Individual masculino / Final, con Franco Serrano, Vladimir Dovichi y Nelson Espeleta
Vóleibol (Rosario)
15:00 - Selección femenina vs. Chile
Vóleibol playa (Rosario)
11:00 - Clasificación 5º al 8º, con Morena Abdala-Agostina Ghigliazza vs. María Belén Enriquez-Brenda Churin
13:00 - Clasificación 9° al 10°, con Bautista Amieva-Maciel Bueno vs. Uruguay
17:00 - Semifinales, con Nicolás Capogrosso-Tomás Capogrosso vs. Brasil
Balonmano (Santa Fe)
19:30 - Selección femenina vs. Colombia
Bochas (Santa Fe)
08:30 - Petanca mixto / Semifinal, con Candela Molina y Gabriel Crespi
10:30 - Punta raffa volo mixto / Semifinal, con Renzo Farías y Milagros Pereyra
15:30 - Volo individual femenino / Semifinal, con Romina Bolatti
19:00 - Volo individual masculino / Semifinal, con Lucas Hecker
Hockey (Santa Fe)
10:00 - Selección masculina vs. Brasil
Remo (Santa Fe)
09:00 - Dos remos largos sin timonel femenino (W2-), con Baluzzo Chialuzzo-Simonitti
09:20 - Individual peso ligero masculino (1XML), con Santino Menin
09:40 - Doble peso ligero femenino (2XWL), con Anika Fusile-Carola Molina
10:00 - Cuatro remos Llrgos sin timonel masculino (M4-), con Pacheco-Mansilla-Riveros-Romero
10:20 - Doble par de remos cortos masculino (M2X), con Calderón-Pacheco
10:40 - Ocho remos largos con timonel femenino (W8+), con Arango-Silvestro-Baluzzo-Simonitti-Manzotti-Orlandini-Deandrea-Cerrudo
Sóftbol (Paraná)
20:30 - Selección femenina vs. Brasil
SUP (Santa Fe)
11:00 - Técnico masculino / Final, con Santino Basaldella e Ignacio Arias
12:00 - Técnico femenino / Final, con Juliette Duhaime y Lucía Clembosky
Tiro (Recreo)
09:00 - 10 m pistola de aire masculino / Clasificación, con Germán Coucas y Germán Zaupa
09:00 - Skeet femenino / Clasificación, con Mara Kucharski
09:00 - Skeet masculino / Clasificación, con Federico Gil y Ariel Romero
Triatlón (Santa Fe)
12:00 - Sprint individual femenino, con Moira Miranda, Sofía De Rosas y Emilia Vargas
14:00 - Sprint individual masculino, con Bautista Arbizu, Tadeo Baruffato y Tiago Muñoz
Vela (Santa Fe)
Desde las 12:00
iQFoil femenino, con Chiara Ferretti
iQFoil masculino, con Joaquín Reutemann
Sunfish femenino, con Luciana Cardozo
Sunfish masculino, con Martín Alsogaray
ILCA 6 femenino, con Lucia Falasca
ILCA 7 masculino, con Francisco Guaragna
Snipe mixto, con Florencia Galimberti y Luciano Pesci
Boxeo (Rafaela)
15:00 - -51 kg femenino / Semifinal, con Tatiana Flores vs. Quiñones (Colombia)
15:00 - -65 kg femenino / Semifinal, con Lucía Marlene Muello vs. Palacios (Ecuador)
Ciclismo BMX Racing (Rafaela)
11:30 - Time trial femenino / Ronda 1, con Agustina Cavalli y Agostina Ruarte
11:40 - Time trial masculino / Ronda 1, con Gonzalo Molina y Federico Villegas
11:50 - Time trial femenino / Ronda 2, con Agustina Cavalli y Agostina Ruarte
12:00 - Time trial masculino / Ronda 2, con Gonzalo Molina y Federico Villegas
Bowling (Vicente López)
08:30 - Dobles femenino
12:30 - Dobles masculino