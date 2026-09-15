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Santa Fe 2026.

XIII Juegos Suramericanos: programa nacional de un extraordinario miércoles 16

Habrá acción en 25 disciplinas y se producirá el debut de la bahiense Agustina Cavalli.

Foto: La Nueva.

El cuarto día de competencias oficial de los XIII Juegos Suramericanos contará con un programa de 25 disciplinas.

Se tratará del día más cargado, con actividad en seis de las siete sedes: Santa Fe capital, Rosario, Rafaela, Recreo, Paraná y Vicente López.

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En la cuna de la bandera, sede principal del evento, comenzará el fútbol, aunque no jugará Argentina. Además, continuará el golf, que lidera el bahiense Miguel Carballo y será, también, el día de cierre para la natación.

En Rafaela dará inicio el BMX Racing, con la bahiense Agustina Cavalli y la etapa contrarreloj.

Mientras que en Paraná, con las bahienses Mariana Gorosito y Florencia Salguero, la selección argentina de sóftbol se medirá con Brasil.

El programa de actividades para este miércoles es el siguiente:

Acuáticos-Clavados (Rosario)
13:00 - Trampolín 3 m sincronizado / Finales, con Azul Chiorazzo y Auka Sosa

Ecuestre-Adiestramiento (Rosario)
12:30 - Final, con Leonardo Godoy, Diane Amendolara, Fiorella Mengani, Verónica Malberti y Federico De Michelis

Esgrima (Rosario)
09:00 -  Florete equipos / Preliminares, con Valentina Cassanello, Sofía Espinoza Roquez, Daniela Espinoza Roquez y Micaela Silva
14:30 - Sable equipos / Preliminares, con Pascual Di Tella, Juan Bacha, Tomás Alitisz Santana y Santino Pérez Pastorino

Esports (Rosario)
16:00 - Valorant / Semifinales, con Enzo Brito, Facundo Chávez, Luciano Pensa, Jerónimo Quirno Costa, Federico Riveiro Nieto y Gabriel Villanueva

Gimnasia artística (Rosario)
15:20 - Salto / Final, con Daniel Villafañe
15:20 - Barras paralelas / Final, con Ivo Chiapponi y Matías Coralizzi
15:20 - Viga de equilibrio / Final, con Julieta Lucas y Fila Dalinger
15:20 - Barra fija / Final, con Luca Alfieri y Nahuel Pardo
15:20 - Piso / Final, con Isabella Ajalla y Julieta Lucas

Golf (Rosario)
09:00 - Segunda ronda, con Miguel Ángel Carballo, Segundo Oliva Pinto, Mía Yaya y Ana Giulano

Levantamiento de pesas (Rosario)
11:00 - 85 kg masculino / Final, con Dante Pezzutti
13:00 - 69 kg femenino / Final, con María Paz Casadevall
15:00 - 95 kg masculino / Final, con Alejo Gómez Franco

Natación (Rosario)
09:45 -  50 m libre / Series, con Laila Chain y Andrea Berrino
09:51 - 50 m libre / Series, con Santiago Grassi y Guido Buscaglia
09:57 - 400 m libre / Series, con Lucas Alba y Thiago Pizzini
Finales desde las 18:00
4 x 100 relevo combinado mixto     
200 m mariposa femenino
200 m mariposa masculino

Patinaje velocidad (Rosario)
10:00 - 10.000 metros eliminación femenino / Final, con Lucía Monje y Naiara Sagasti
10:30 - 10.000 metros eliminación masculino / Final, con Benjamín Gader y Ken Kuwada

Pentatlón (Rosario)
10:00 - Individual femenino / Final, con Martina Armanazqui Tur, Nerea Luna y Catalina Serio
15:00 - Individual masculino / Final, con Franco Serrano, Vladimir Dovichi y Nelson Espeleta

Vóleibol (Rosario)
15:00 - Selección femenina vs. Chile

Vóleibol playa (Rosario)
11:00 - Clasificación 5º al 8º, con Morena Abdala-Agostina Ghigliazza vs. María Belén Enriquez-Brenda Churin
13:00 - Clasificación 9° al 10°, con Bautista Amieva-Maciel Bueno vs. Uruguay
17:00 - Semifinales, con Nicolás Capogrosso-Tomás Capogrosso vs. Brasil

Balonmano (Santa Fe)
19:30 - Selección femenina vs. Colombia

Bochas (Santa Fe)
08:30 - Petanca mixto / Semifinal, con Candela Molina y Gabriel Crespi
10:30 - Punta raffa volo mixto / Semifinal, con Renzo Farías y Milagros Pereyra
15:30 - Volo individual femenino / Semifinal, con Romina Bolatti
19:00 - Volo individual masculino / Semifinal, con Lucas Hecker

Hockey (Santa Fe)
10:00 - Selección masculina vs. Brasil

Remo (Santa Fe)
09:00 - Dos remos largos sin timonel femenino (W2-), con Baluzzo Chialuzzo-Simonitti
09:20 - Individual peso ligero masculino (1XML), con Santino Menin
09:40 - Doble peso ligero femenino (2XWL), con Anika Fusile-Carola Molina
10:00 - Cuatro remos Llrgos sin timonel masculino (M4-), con Pacheco-Mansilla-Riveros-Romero
10:20 - Doble par de remos cortos masculino (M2X), con Calderón-Pacheco
10:40 - Ocho remos largos con timonel femenino (W8+), con Arango-Silvestro-Baluzzo-Simonitti-Manzotti-Orlandini-Deandrea-Cerrudo

Sóftbol (Paraná)
20:30 - Selección femenina vs. Brasil

SUP (Santa Fe)
11:00 - Técnico masculino / Final, con Santino Basaldella e Ignacio Arias
12:00 - Técnico femenino / Final, con Juliette Duhaime y Lucía Clembosky

Tiro (Recreo)
09:00 - 10 m pistola de aire masculino / Clasificación, con Germán Coucas y Germán Zaupa
09:00 - Skeet femenino / Clasificación, con Mara Kucharski
09:00 - Skeet masculino / Clasificación, con Federico Gil y Ariel Romero

Triatlón (Santa Fe)
12:00 - Sprint individual femenino, con Moira Miranda, Sofía De Rosas y Emilia Vargas
14:00 - Sprint individual masculino, con Bautista Arbizu, Tadeo Baruffato y Tiago Muñoz

Vela (Santa Fe)
Desde las 12:00
iQFoil femenino, con Chiara Ferretti
iQFoil masculino, con Joaquín Reutemann
Sunfish femenino, con Luciana Cardozo
Sunfish masculino, con Martín Alsogaray
ILCA 6 femenino, con Lucia Falasca
ILCA 7 masculino, con Francisco Guaragna
Snipe mixto, con Florencia Galimberti y Luciano Pesci

Boxeo (Rafaela)
15:00 - -51 kg femenino / Semifinal, con Tatiana Flores vs. Quiñones (Colombia)
15:00 - -65 kg femenino / Semifinal, con Lucía Marlene Muello vs. Palacios (Ecuador)

Ciclismo BMX Racing (Rafaela)
11:30 - Time trial femenino / Ronda 1, con Agustina Cavalli y Agostina Ruarte
11:40 - Time trial masculino / Ronda 1, con Gonzalo Molina y Federico Villegas
11:50 - Time trial femenino / Ronda 2, con Agustina Cavalli y Agostina Ruarte
12:00 - Time trial masculino / Ronda 2, con Gonzalo Molina y Federico Villegas

Bowling (Vicente López)
08:30 - Dobles femenino
12:30 - Dobles masculino

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