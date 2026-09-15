Femenino: Estudiantes le sacó el invicto a 9 de Julio y Bahiense lo cerró mejor que Villa Mitre

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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Instagram: ferodriguez_

Con dos finales cerrados, Estudiantes le quitó el invicto a 9 de Julio, al vencero como local, 66 a 62 y Bahiense del Norte superó de visitante a Villa Mitre, por 59 a 58.

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De esta manera se completó la primera rueda correspondiente a la segunda parte de la Liga Bahiense de Básquetbol Oro Femenino, "Viviana Albizu".

En esta quinta jornada, tuvo libre Sportivo Bahiense.

La próxima fecha se enfrentarán Estudiantes-Bahiense y Villa Mitre-Sportivo, teniendo libre 9 de Julio.

Estudiantes 66, 9 de Julio 62

Estudiantes se dio el gusto de ganarle como local a 9 de Julio, que llegaba invicto, 66 a 62, más allá que se presentó sin dos jugadoras clave como Isabella Roldán y Delfina Álves da Florencia, más Amparo Althabe.

De todos modos, el albo hizo méritos para remontar un trámite adverso: perdía 58-51 restando poco más de 4 minutos y estampó un parcial de 15-4.

Empujando Lucía Hiebaum, Victoria Hollman, Josefina Rodríguez y Katia Kovach, sumado a la aparición en el cierre de Sofía Trellini, con dos triples y previamente 1-2 en libres, Estudiantes lo definió con autoridad.

Hollman terminó con 17 puntos (8-8 en dobles), más 6 rebotes, 3 asistencias y 3 recuperos; Rodríguez aportó 9 puntos, 5 rebotes y 4 asistencias; Trellini sumó 15 unidades y Kovach aportó 4 asistencias y 3 rebotes.

En la visita, Ileana Corvalán cerró con 8 unidades, 5 asistencias y 4 rebotes; Isabel Sorzini metió 14 (2-5 en t3 y 4-5 en t2) e Isabella Larrasolo completó 2-4 en t3 y 2-2 en t2, más 5 rebotes.

Estudiantes (66): S. Trellini (15), J. Rodríguez (9), V. Escudero (3), V. Hollman (17), I. Basaul (7), fi; L. Mansilla (2), K. Kovach (5), L. Hiebaum (8), I. Bassi y A. Rucci. DT: Julián Manqueo.

9 de Julio (62): I. Larrasolo (10), E. Fernández (4), I. Corvalán (8), V. Martín, I. Sorzini (14), fi; A. Maurer (8), M. Bussetti (3), M.V. Flores (7), J. Azaroff (3), T. Nieva (2), C. Stempelet (3) y O. Borsetti. DT: Julián Turcato.

Cuartos: Estudiantes, 18-22, 28-35 y 42-51.

Árbitros: Juan Agustín Matías y Joaquín Binsou.

Cancha: Osvaldo Casanova (Estudiantes).

Villa Mitre 58, Bahiense 59

Bahiense del Norte se llevó la victoria del José Martínez, donde venció a Villa Mitre, 59 a 58.

Con 1-2 en libres de Paloma Vecchi, la visita se puso al frente 59-58.

Restando 4s05/10 repuso el local desde abajo del aro -inclusive tuvo más de 5 segundos para sacar- y cuando repuso Larrosa desde la línea de fondo para Bernardita Marcocci, esta intentó atacar y terminó recibiendo tapa de Vecchi, además de rodearla Ana Liz Carcas y Victoria Pérez.

Las más destacadas del equipo que dirige Luciano Deminicis fueron Victoria Pérez, con 24 puntos (2-8 en t3, 7-9 en t2 y 4-6 en t1), más 10 rebotes; Paloma Vecchi que sumó 13 puntos, 8 rebotes y 7 asistencias, y Ana Liz Carcas, que hizo 9 puntos, 7 recobres y 4 asistencias.

Villa Mitre (58): M. Caputo (2), A. Carli (15), B. Marcocci (21), Josefina Brossard (6), M. Leal (3), fi; Juliana Brossard, A. Larrosa (2), M. Tellez (9), C. Lauman y Ch. García. DT: Giuliano Labrocca.

Bahiense del Norte (59): A.L. Carcas (9), P. Vecchi (13), V. Pérez (24), A. Rodríguez, G. Rial (7), fi; C. Zanotto, C. Cabrera (6), J. Quinteros y C. Zanotto. DT: Luciano Deminicis.

Cuartos: Villa Mitre, 21-14, 31-28 y 48-43.

Árbitros: Mariano Enrique e Iván Kalasnicoy.

Cancha: José Martínez (Villa Mitre).

Posiciones

1º) 9 de Julio (3-1), 7 puntos

1º) Bahiense (3-1), 7

2º) Villa Mitre (2-2), 6

2º) Estudiantes (2-2), 6

5º) Sportivo (0-4), 4