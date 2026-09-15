Fue solo un susto lo de San Lorenzo ante Argentino: volvió a ganar y sigue invicto en la LBB Plata

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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Instagram: ferodriguez_

Cuando parecía que definitivamente dejaba el invicto, San Lorenzo encontró respuestas en sus hombres de experiencia y se impuso a Argentino, como visitante, por 68 a 64, en el partido que estaba pendiente, correspondiente a la cuarta fecha de la segunda parte de la Liga Bahiense de Básquetbol Plata, "Carlos Spaccesi".

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De esta manera, con todos los equipos nivelados en cuanto a partidos disputados, Sanlo sacó algo más de ventaja (dos puntos y medio al escolta), cuando restan cinco fechas para finalizar la fase regular.

El celeste estaba al frente al término del primer cuarto (13-11), lo mantuvo en el primer tiempo (26-25, hasta ahí la visita llevaba 2-17 en triples) y lo amplió al término del tercero (54-44).

Un inspirado Franco Malmesi (18 puntos y 9 rebotes), sumado a los aportes de Genaro Parrotta (completó 1-4 en t3, 3-4 en t2 y 4-4 en t1), más el crecimiento de Bruno Ugolini (11 unidades y 7 recobres) y Agustín Puentes (8 unidades, 3 rebotes y 3 asistencias) llevaron al local a ilusionarse con dar el golpe.

Si bien en el inicio del tercer cuarto la visita metió un parcial de 10-2 que lo puso a 2 puntos (56-54), el 61-55 le dio un poco de aire al celeste.

De todos modos, faltaba la mejor parte de San Lorenzo que, con el impulso de Matías Martínez (un triple, más un recupero y dos libres), puso en ventaja a la visita 64-61, completando un parcial de 9-0.

Un triple de Parrotta volvió a nivelar el marcador, aunque San Lorenzo, en el ida vuelta y viajes a la línea se mostró efectivo, metió 4 de 6 en libres (2-4 Joaquín Coria y 2-2 Ramiro Aguirre), cerrando con un parcial de 13-3 que le permitió pasar la tormenta, a diferencia de la noche de la suspensión.

Individualmente, Coria terminó con 16 puntos (14-17 en t1) y 13 rebotes, y Matute Martínez completó 19 puntos (3-7 en t3, 3-3 en t2 y4-4 en t1), más 5 rebote y 3 recuperos.

La síntesis:

Argentino (64): F. Durando, J.P. Paronetto (8), F. Malmesi (18), S. Suanez (2), M. Montanaro (2), fi; G. Parrotta (13), B. Ugolini (11), S. Boyé (2), N. Antonelli y A. Puentes (8). DT: Andrés Iannamico.

San Lorenzo (68): R. Aguirre (8), M. Martínez (19), L. Fernetich (4), J.I. De Pastena (11), J. Coria (16), fi; N. Herbik (3), J.P. Fuentes (7), S. Seewald y R. Antonio del Greco. DT: Nicolás Becchina.

Cuartos: Argentino, 13-11; 26-25 y 54-44.

Árbitros: Alejandro Ramallo, Horacio Sedán y Jerónimo Javier Ocampo.

Cancha: Ardubilio Severini (Argentino).

Próxima fecha

El viernes se disputará la séptima fecha con San Lorenzo-Velocidad, Argentino-Comercial, Ateneo-Sportivo, 9 de Julio-El Nacional, Bahía Basket-La Falda y Espora- Altense.

Posiciones

Los equipos iniciaron la segunda parte arrastrando el 50% de los puntos obtenidos en la primera:

1º) San Lorenzo (15PG-2PP), 22 puntos

2º) Altense (12-5), 19,5

3º) 9 de Julio (12-5), 19

4º) Comercial (11-6), 18,5

4º) El Nacional (9-8), 18,5

6º) Sportivo (10-7), 17,5

7º) Argentino (8-9), 17

8º) Velocidad (8-9), 16,5

8º) Ateneo (7-10) 16,5

10º) Bahía Basket (5-12), 15,5

11º) La Falda (3-14), 13,5

12º) Espora (2-15), 13