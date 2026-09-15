El bahiense "Tati" Carballo lidera el golf de los Juegos Suramericanos

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.

Miguel Ángel Carballo tuvo un comienzo inmejorable en el golf de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

El bahiense completó este lunes la primera ronda de competencia con 68 golpes, tres bajo el par, y quedó como único líder de la clasificación individual masculina.

Carballo fue, además, el único jugador del torneo que consiguió terminar los 18 hoyos del primer día con un registro de tres golpes bajo el par. Su tarjeta de 68 golpes le permitió establecer una diferencia de dos intentos sobre el segundo, el chileno Tomás Gana, quien finalizó su recorrido con 70 impactos (-1).

La jornada también dejó una buena actuación para el otro representante argentino. Segundo Oliva Pinto terminó con 71 golpes, exactamente en el par de la cancha, y ocupa el tercer puesto, empatado con otros tres jugadores.

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Comparte esa posición con los colombianos Nicolás Quintero y Felipe Álvarez, y con el chileno Gustavo Morgan, todos con una tarjeta de 71 golpes (par).

La segunda ronda está prevista para mañana, martes 16. Luego se completarán las rondas tercera y cuarta, antes de definir las posiciones finales tras los 72 hoyos.