La Armonía se prepara para recibir a 16 figuras en el torneo "Juan José Rosso"

El Club La Armonía ya tiene todo listo para la cuarta edición del torneo especial individual de bochas “Juan José Rosso”, una competencia que reunirá este fin de semana a 16 destacados jugadores de la especialidad.

El certamen comenzará el viernes con el sorteo, mientras que el sábado a las 9 se realizará la presentación de los participantes. A las 10 se pondrán en marcha los partidos, con cuatro zonas de cuatro jugadores.

En diálogo con el programa Diario Deportivo, de La Nueva Play, programa que se emite de lunes a viernes de 15 a 16, Juan Carlos “Pochi” Gómez, dirigente y jugador de La Armonía, contó detalles de la organización y destacó el nivel de los protagonistas que llegarán para disputar el torneo.

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Entre los invitados estará el defensor del título, Pablo Apez (Córdoba), quien se consagró campeón en la edición anterior tras vencer a Maldonado. También participarán Dante Núñez (Tiro Federal), Facundo Basualdo (River Plate), Daniel Vitozzi (La Armonía), Luciano Bardelli y Carlos Maldonado (Barrio Hospital), Agustín Seruceli (Club de Bochas Viejo Pedro, del partido de la Costa), Pablo Notarigo (Olavarría), Cristian Dinelo (La Pampa), Cristian Zapata (La Pampa), Lucas Hecker (La Pampa), Danilo Escobar (Alem), Agustín Suppo (Villa Mercedes, San Luis), Raúl Basualdo (Matienzo, Córdoba), Alejandro Bouvet (Entre Ríos), Carmelo Retamar (Entre Ríos),

Retamar, de 16 años, integra la Selección Argentina y será uno de los jóvenes valores que formarán parte de la competencia.

Gómez también se refirió al estado de las canchas que recibirán a los jugadores y explicó que el club realiza tareas de mantenimiento sobre el sintético.

“Las canchas están lindas. La verdad que tienen sus años, pero están bien cuidadas. El piso tiene alrededor de 12 años y estamos analizando renovarlo el próximo año. Por el momento, los trabajos consisten en retirar la pintura vieja, volver a pintar y encerar", señaló.

El dirigente remarcó que las condiciones climáticas pueden modificar considerablemente el comportamiento de la cancha.

“En invierno se cristaliza tanto, se pone tan dura que empieza a saltar la brea de abajo, se empieza a soltar. Con temperaturas elevadas, el caucho se ablanda y la cancha se vuelve más lenta y pesada. En cambio, durante el frío, la bocha se desplaza con mayor velocidad. Para este fin de semana se esperan temperaturas cercanas a los 28 o 29 grados, por lo que los participantes deberán adaptarse a las características del piso. Cambia los caminos, cambia todo porque es otra fuerza”, afirmó Gómez.

Consultado sobre los aspectos que más influyen en el rendimiento de un jugador, Pochi Gómez destacó la importancia de la concentración.

“La cabeza es lo que más influye. Una conversación que tuve con Pablo Apez, quien me comentó que atravesaba un momento personal complicado y que no estaba jugando al nivel habitual, aunque todo puede cambiar por la calidad que tienen estos jugadores. Es un deporte de concentración y de precisión”, remarcó.

También habló sobre la influencia del público en los partidos y reconoció que el aliento puede resultar importante en determinados momentos.

“Cuando vos venís perdiendo 3 a 6 y te alientan, o hacés una jugada buena y te aplauden, es como que te levanta”, explicó.

La invitación quedó hecha para quienes quieran acercarse a disfrutar de un fin de semana de bochas de alto nivel, con partidos en las canchas de La Armonía, Kilómetro 5 y 9 de Julio.

Este viernes a las 20 tendrá lugar el sorteo en el club La Armonía.

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