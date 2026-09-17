Napostá-Pacífico y Villa Mitre-L.N. Alem se roban la atención en el cierre de la fecha que comenzó anoche

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Con cinco partidos se completa esta noche la quinta fecha de la Liga Bahiense de Básquetbol Oro, "Rubén Fillottrani", que comenzó anoche con la victoria de Estrella sobre Bahiense del Norte, 67 a 56.

Los dos encuentros destacados los protagonizarán Napostá-Pacifico, en la Avenida Alem, y Villa Mitre-L.N. Alem, en el José Martínez.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

También se medirán Pueyrredón-Barrio Hospital, Liniers-Independiente y Estudiantes-Olimpo.

Napostá-Pacífico

Los dos vienen de perder: Napostá frente a Villa Mitre (89-76) y el verde ante Pueyrredón (82-59), derrota que le costó el invicto.

El equipo de la Avenida se hizo fuerte en el Antonio Palma (84-58 ante Pueyrredón y 91-89 frente a L.N. Alem) y cayó en sus dos visitantías (90-53 con Liniers y 89-76 con Villa Mitre).

Mientras que Pacífico festejó en sus dos salidas (79-62 a Estrella y 65-62 con Liniers), por lo tanto hoy alguno de los dos romperá ese récord.

Cancha: Antonio Palma (Napostá).

Árbitros: Eduardo Ferreyra, Horacio Sedán y Juan Gabriel Jaramillo.

Novedades: el local continúa sin Germán Andrés (recuperándose de la rodilla) y la visita está completa.

Antecedente: Pacífico 76, Napostá 85.

Villa Mitre-L.N. Alem

Con el recuerdo del partido anterior que terminó con el triple de aro a aro convertido por Manuel Iglesias, hoy vuelven a enfrentarse Villa Mitre y L.N. Alem.

El tricolor ganó en este tramo convirtiendo 95 y 89 puntos, y cedió anotando 70 y 74.

La Villa tiene de ganarle a Napostá -en su único partido que disputó como local- mientras que Alem triunfó en sus presentaciones en el Daniel Lacunza -la última en suplementario frente a Bahiense- y perdió ambos de visitante.

Cancha: José Martínez (Villa Mitre).

Árbitros: Sebastián Arcas, Sebastián Giannino y Marcelo Gordillo.⁩

Novedades: el tricolor tiene todos sus jugadores a disposición y el verdirrojo presenta las mismas bajas que los anteriores juegos: Santiago D'Annunzio, Patricio Zapata y Mirko Cenzual.

Antecedente: L.N. Alem 72, Villa Mitre 73.

Pueyrredón-Barrio Hospital

Pueyrredón viene de una gran actuación frente a Pacífico (82-59), sumando así la tercera victoria en cuatro presentaciones.

Barrio Hospital, por su parte, aún no pudo ganar en esta parte del año: derrotas ante Bahiense (73-62), Estrella (89-82), Estudiantes (95-87) y Liniers (74-64).

Cancha: Vicente Palermo (Pueyrredón).

Árbitros: Mariano Enrique, Alejandro Ramallo y Joel Schernenco.

Novedades: Purre jugará por primera vez sin Francisco Ruiz (se sumó a Pergamino Básquet) y en Barrio se va a cambiar Esteban Benedetti, aunque evaluarán si está para unos minutos.

Antecedente: Barrio Hospital 74, Pueyrredón 86.

Liniers-Independiente

Liniers sumará hoy el quinto partido como local -en otras tantas presentaciones-, a raíz de los cambios de localía que hizo en la primera parte, mientras acondicionaba el Hernán Sagasti.

Hasta ahora el Chivo ganó tres partidos de los cuatro: Napostá (90-53), Villa Mitre (72-70) y Barrio Hospital (74-64).

Independiente, en tanto, triunfó en el primer juego (82-76 ante Olimpo) y cayó en los tres siguientes: con Bahiense (72-65), Estrella (93-71) y Estudiantes (79-73).

Cancha: Hernán Sagasti (Liniers).

Árbitros: Emanuel Sánchez, Alejandro Vizcaino y Camila⁩ Robles.⁩

Novedades: en el albinegro están todos en condiciones, mientras que el viola no tiene a Fernando Bonino, recuperándose del golpe en la espalda que sufrió en el último partido.

Antecedente: Independiente 64, Liniers 82.

Estudiantes-Olimpo

Estudiantes viene de ganarle a dos rivales directos (Barrio Hospital, 95-87 e Independiente, 79-73) para empezar a despegarse de la parte baja de la tabla, y ante Olimpo hoy tiene la posibilidad de completar ese combo frente a los tres del fondo.

El aurinegro, por su parte, aún no pudo ganar, aunque fue competitivo casi siempre: -6 con Independiente, -11 con Alem, -3 con Bahiense (en suplementario) y -4 con Estrella.

Cancha: Osvaldo Casanova (Estudiantes).

Árbitros: Marjorie Stuardo⁩, Juan Agustín Matías y Joaquín Irrazábal.⁩

Novedades: en el albo se encuentra con posibilidades de sumar minutos Lucas Delgado y regresó del viaje Jerónimo Mitoire. En el aurinegro está en duda Alejo Marroni, con una distensión.

Antecedente: Olimpo 74, Estudiantes 87.

Posiciones

Po. Equipo Puntos

​​​​​1°) Estrella (13PG-3PP) 19 puntos (*)

2º) Bahiense (10-6), 17 (*)

3º) Napostá (11-4), 16

4º) Pueyrredón (9-6), 15,5

5º) Pacífico (8-7), 15

5º) Liniers (8-7), 15

7º) Villa Mitre (8-7), 14,5

7º) Estudiantes (8-7), 14,5

9º) L.N. Alem (6-9), 13,5

10º) Independiente (3-12), 11,5

10º) Olimpo (4-11), 11,5

12º) Barrio Hospital (3-12), 11

(*) Tienen un partido más.