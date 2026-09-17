Las duras confesiones de Tuchel, el DT de Inglaterra, sobre la eliminación ante Argentina

Thomas Tuchel, entrenador de la selección de Inglaterra, reconoció la épica remontada de Argentina que terminó 2-1 —con goles de Enzo Fernández y el bahiense Lautaro Martínez— y que dejó fuera a su equipo en las semifinales del Mundial 2026, y calificó esa derrota como su “cicatriz”, porque deberá “vivir” con las decisiones que tomó en ese encuentro.

El técnico alemán se mostró contundente al abordar las críticas: “Pueden intentar matarme con esto. Pero es mi cicatriz, no la de ustedes. Yo tengo que vivir con esto. No son ustedes quienes tienen que hacerlo. Yo estoy a cargo y tomo estas decisiones. Nadie está más dolido que yo, nadie lo quería más que yo. Pueden torturarse sin parar y pensar que, si hubiera hecho cambios distintos, habríamos ganado el partido. Simplemente no se sabe”.

El DT de 53 años, además, reveló que se había ido conforme al entretiempo del enfrentamiento disputado en el estadio Atlanta, pero reconoció que en la segunda parte Inglaterra comenzó a perder el protagonismo del primer tiempo.

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“Sentí que estábamos a la defensiva. Sentí que Argentina jugaba con más libertad, con movimientos más fluidos y encontraba mejores soluciones. Después marcamos y tuvimos enseguida la siguiente ocasión. Fuimos a presionarlos, recuperamos una pelota, tuvimos una oportunidad, otra media ocasión; perdimos el balón en otro ataque, llegó la entrada de (Djed) Spence y casi anotan en un contraataque”, precisó.

La jugada a la que Tuchel hace referencia es la que llegó luego del gol de Gordon. Un mal control de Harry Kane derivó en una respuesta por parte de la Scaloneta a través de Giuliano Simeone, quien se dejó anticipar por Spence. “Eso me afectó; quizá también afectó a los jugadores. De repente entramos en una mentalidad de ‘solo hay que resistir’. Jugamos como si faltaran cuatro minutos y no 30”, expresó.

En ese sentido, el exconductor del Bayern Múnich precisó los momentos del cotejo en los que Inglaterra mostró debilidad y dio pie a la selección argentina para aprovechar esas oportunidades que terminaron en su posterior triunfo.

Thomas Tuchel fue contundente al analizar la derrota de su equipo frente a Argentina: “En la ejecución, en los detalles: salir jugando desde el fondo, jugar alrededor de (Lionel) Messi, atacar por un lado y cambiar hacia el otro, llevar el juego al campo rival, hacerlos sufrir, tener tiempo para recuperarnos física y mentalmente con la pelota, nos faltó todo eso”, enfatizó.

El entrenador alemán además reconoció el cambio de actitud del conjunto dirigido por Lionel Scaloni: “Argentina empezó a jugar muy, muy rápido. Perdón por el lenguaje: jugaron al fútbol del ‘que se joda todo’. ‘No tenemos nada que perder. Que se joda todo’”, manifestó.

Sobre la disposición táctica rival, Tuchel explicó: “Jugaron con cuatro delanteros. Pusieron dos extremos, dos atacantes y a Messi. Sacaron a un número seis y pusieron a un número 10. Quitaron a un defensor central y pusieron a un número seis. En algunos momentos jugaron con un 3-1-6. ¿Quién juega con un 3-1-6? Nos costó mucho”, agregó.

No obstante, el entrenador dejó en claro que el cabezazo de Nicolás González tapado por Pickford marcó un antes y un después en el partido: “Un momento clave, cuando miro hacia atrás y pienso en qué pasó con mi toma de decisiones, fue que concedimos una oportunidad muy, muy clara justo antes de la pausa para hidratarse. Pensé: ‘No vamos a sobrevivir’. Era esperar la muerte. No teníamos posesión, no defendíamos bien, no defendíamos correctamente con nuestro 4-4-2. Necesitábamos ayuda”.

A raíz de esto, Tuchel explicó el motivo por el que decidió meter mano en el equipo y llamó a Ezri Konsa en lugar de Anthony Gordon y modificó el sistema táctico con cinco defensores.

“Quería darles algo a los jugadores: esto es lo que hacemos. Esto es lo que hacemos ahora. Con esa mentalidad y esa experiencia, terminamos el partido contra Noruega con una línea de cinco. Terminamos el partido contra México con una línea de cinco. Y lo logramos. Pensé que Argentina dependía mucho de los centros, tenía cuatro delanteros en la última línea. Pensé: juguemos con una línea de cinco”, detalló.

“Pasé a un 5-3-2, cambiamos la estructura. Porque creo que así podemos manejar mejor la amplitud y todavía tenemos tres defensores centrales en el medio si siguen llegando centros. Después cambiamos a un 5-4-1. Incluso mi mentalidad quizá fue: ‘solo hay que resistir’. Y era demasiado pronto. Demasiado pronto para esa mentalidad”, amplió el entrenador del seleccionado británico.