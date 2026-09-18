Atentos Olimpo y Villa Mitre: Cipolletti y Juventud Antoniana empiezan a definir el Nonagonal

Víctor Manchafico, uno de los tantos ex-Villa Mitre que está en Cipolletti. Foto: Archivo-La Nueva,

Se empieza a disputar hoy la novena y última fecha del Nonagonal Campeonato del Torneo Federal A, que involucra a Olimpo y Villa Mitre en busca del primer ascenso a la Primera Nacional.

En Salta, Cipolletti buscará la clasificación ante Juventud Antoniana en Fray Honorato Pistoia, desprendiéndose este partido de toda la programación del domingo a las 15.

El partido se jugará desde las 21, será dirigido por y podrá verse LPF Play, la plataforma de streaming de AFA.

“Las gestiones de la dirigencia comenzaron 45 días antes de la fecha con Antoniana. Con el presidente Segura pactamos jugar el viernes 18. El principal motivo fueron los costos, y la decisión de viajar en avión”, sostuvo Marcelo Bastías, presidente de la Subcomisión de Fútbol de Cipolletti, según publicó el Diario La Mañana.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El albinegro buscará un triunfo que lo de la clasificación y lo deje -al menos momentáneamente- como único puntero del grupo.

Los salteños, en tanto, están último con sólo dos unidades (ambos puntos los sumaron ante los elencos bahienses: 0 a 0 ante Olimpo en el Carminatti y 0 a 0 ante Villa Mitre en el Pistoia).

*El resto

Villa Mitre y Olimpo y los otros 4 equipos que restan se presentarán el domingo a las 15.

El tricolor recibirá a Kimberley de Mar del Plata, con la obligación de ganar para seguir con chances (ver abajo).

El árbitro en El Fortín será Leandro Sosa Abrile.

Mientras que el aurinegro visitará a Alvarado en Mar del Plata, sabiendo que si se impone avanzará de fase (ver chances abajo).

El juez en el estadio José María Minella será Matías Billone Carpio y también se podrá ver por LFP Play.

Además, Huracán Las Heras (ya sin chances) recibirá a Atenas de Río Cuarto (con chances), a las 15 con el puntaltense Fernando Marcos como juez.

*Las chances

Olimpo puede sacar su boleto a la próxima instancia con cualquiera de los tres resultados.

Si gana, el aurinegro estará en la siguiente fase.

En caso de empatar, avanzará entre los 4 en caso de que se den al menos uno de estos resultados: Cipolletti no gana ante Juventud Antoniana en Salta y/o Kimberley no triunfa en su visita a Villa Mitre en Bahía.

Si pierde, el elenco dirigido por Carlos Mungo debe esperar al menos una de estas variantes: que pierda Cipolletti, que Villa Mitre y Kimberley igualan y/o que el tricolor le gane al Dragón por la misma o peor diferencia por la que pierda Olimpo y sin marcar más de un gol, ya que los criterios de desempate son: diferencia de gol, goles a favor o tabla general.

Además, el auriengro ya aseguró su lugar en la próxima edición de la Copa Argentina, a la que clasificarán los primeros 5 de cada nonagonal.

Mientras que Villa Mitre tiene menos margen de error, ya que está obligado a vencer a Kimberley en El Fortín y también depende de otros resultados.

Para avanzar, debe ganar y que pierda Cipolletti o ganar y que Olimpo caiga y quede con peor diferencia de gol o menor cantidad de goles hechos que el tricolor.

*La tablas

-Zona B: 1°) Alvarado, 14 puntos; 2°) Atenas de Río Cuarto, 13; 3°) Olimpo, 12; 4°) Cipolletti, 12; 5°) Argentino de Monte Maíz, 11; 6°) Kimberley, 10; 7°) Villa Mitre, 9; 8°) Huracán Las Heras, 4 y 9°) Juventud Antoniana, 2.

-Zona A: 1°) San Martín de Formosa, 16 puntos; 2°) Gimnasia de Chivilcoy, 14; 3°) Sol de América de Formosa, 13; 4°) Douglas Haig, 11; 5°) 9 de Julio de Rafaela, 11; 6°) Defensores de Belgrano de Villa Ramallo, 10; 7°) Sarmiento de La Banda, 5; 8°) Sportivo Belgrano, 5 y 9°) Mitre de Posadas, 4.

En caso de que dos equipos estén igualados en puntos, los criterios de desempate son: diferencia de gol, goles a favor o puntos en la tabla y sumatoria de puntos en la Tabla General de la etapa anterior.

*Cómo sigue

La tercera fase del Torneo Federal A serán los playoffs (cuartos de final) conducentes al primer ascenso hacia la Primera Nacional y la disputarán los 4 mejores elencos de cada Nonagonal.

Allí se medirán a eliminación directa a doble partido, cruzando 1° vs 4° y 2° vs 3° de ambas zonas.

Las llaves se definirán siempre en la cancha del equipo mejor ubicado, que también tendrán ventaja en caso de que la serie quede igualada en puntos y goles.

Los otros 5 equipos de cada Nonagonal seguirán su camino por la Reválida, que será conducente al segundo ascenso y a la que se irán sumando los equipos eliminados de la zona campeonato.

Estos elencos comenzarán a competer recién el 11 de octubre.