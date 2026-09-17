Sudamericana: Vasco Da Gama recurrirá a la Justicia para jugar en el Maracaná ante Boca

Vasco da Gama no podrá utilizar su estadio para recibir a Boca en la semifinal de la Copa Sudamericana porque no cuenta con la capacidad establecida por Conmebol para albergar un encuentro de esta envergadura.

Es por eso que el conjunto carioca buscará que el partido se juegue en el mítico estadio Maracaná, pudiendo recurrir a la justicia en caso de que Flamengo o Fluminense se nieguen a cederlo.

Por eso, Vasco deberá mudar la sede para recibir a Boca la semana del 20 de octubre, y buscará hacerlo en el estadio que fue escenario de las finales de los Mundiales de 1950 y 2014.

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El principal obstáculo para que Vasco juegue en el Maracaná es que, si Flamengo avanza a las semifinales de la Copa Libertadores, también necesitará el estadio esa misma semana.

Ante la posibilidad de un rechazo, la dirigencia de Vasco no descarta presentar una acción judicial para garantizar el uso del mítico escenario.

Como alternativa, el club analiza utilizar el estadio Nilton Santos de Botafogo, que quedó eliminado de la Sudamericana y no tendría compromisos en esas fechas.

Además, también se evalúa la opción de instalar tribunas tubulares en el São Januário para alcanzar el aforo requerido por la Conmebol y así poder hacer de local en su propio estadio.

Para Boca, volver a Río de Janeiro trae recuerdos recientes y dolorosos: en el Maracaná perdió la final de la Copa Libertadores 2023 ante Fluminense por 2 a 1 en tiempo suplementario, el 4 de noviembre de ese año.

Ahora, el equipo argentino buscará revancha en territorio carioca, con la mirada puesta en una nueva final internacional.

La definición de la sede aún está abierta y dependerá de las gestiones de Vasco, la postura de Flamengo y Fluminense, y la posible intervención judicial. Mientras tanto, la expectativa crece por saber dónde se jugará.