El dato que ilusiona a Estudiantes LP: siempre que jugó semis de Copa Libertadores fue campeón

Estudiantes de La Plata sueña en la Copa Libertadores. Foto: @EdelpOficial.

Estudiantes de La Plata se metió en las semifinales de la Copa Libertadores luego del gran triunfo que consiguió en Brasil ante el Corinthians y hay una estadística que ilusiona a sus hinchas.

Esto se debe a que cada vez que el "Pincha" jugó las semifinales en el torneo de clubes más importante de América, fue campeón.

La primera vez que Estudiantes se clasificó a las semis de la Copa Libertadores fue en la edición de 1968. En aquella ocasión, su rival fue el campeón vigente, Racing, al que eliminó en el partido desempate recién en el tiempo extra.

Más adelante, en la final, llegó a lo más alto del continente al derrotar al Palmeiras de Brasil en la gran final.

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En las siguientes dos ediciones, que fueron las de 1969 y 1970, el "Pincha" inició su participación directamente en las semis por ser el último campeón.

En 1969 le ganó sin problemas a la Universidad Católica de Chile, mientras que en 1970 dejó en el camino a River, rival al que derrotó tanto en el partido de ida como en el de vuelta.

Tanto en 1969 como en 1970 se quedó con el título tras vencer en las finales a Nacional y a Peñarol de Uruguay, respectivamente.

En 2009 el "Pincha" volvió a estar entre los cuatro mejores de América. Su oponente en las semifinales fue Nacional de Uruguay, al que venció con un global de 3-1.

Finalmente, el "Pincha" volvió a quedarse con el título con Juan Sebastián Verón como principal figura gracias al triunfo 2-1 sobre Cruzeiro de Brasil en la final.

El equipo platense también llegó a la final en 1971 (perdió con Nacional de Uruguay), pero aquella vez no hubo semifinales sino una fase grupos.

Este año, Estudiantes de La Plata vuelve a ilusionarse en la Copa Libertadores, donde ya se encuentra entre los cuatro mejores tras dar el golpe en Brasil.

El historial de Estudiantes de La Plata en semifinales de la Copa Libertadores

1968

Racing 2 - 0 Estudiantes (LP)

Estudiantes (LP) 3 - 0 Racing

Racing 1 - 1 Estudiantes (LP)*

1969

Universidad Católica 1 - 3 Estudiantes (LP)

Estudiantes (LP) 3 - 1 Universidad Católica

1970

River 0 - 1 Estudiantes (LP)

Estudiantes (LP) 3 - 1 River

2009

Estudiantes (LP) 1 - 0 Nacional

Nacional 1 - 2 Estudiantes (LP)

*Avanzó por tener mejor diferencia de gol